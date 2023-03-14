وكالة الأناضول

شولتس: سنواصل دعمنا العسكري لأوكرانيا

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، الإثنين، إن بلاده ستواصل دعمها العسكري لأوكرانيا. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء بوتان لوتاي تشيرينغ في برلين، حيث لفت إلى مواصلة روسيا الحرب التي تشنها على أوكرانيا. ولفت شولتس إلى أن روسيا تقوم بتجميع وحدات جديدة وإرسالها إلى الجبهة، وأكد أنه لا يمكن الحديث عن مفاوضات في ظل هذه الظروف. وأضاف: "سنواصل تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا، ما نقوم به الآن يهدف إلى تغيير الوضع وجعل السلام العادل ممكنا لأجل أوكرانيا" . ولفت إلى أن أوكرانيا مستعدة للسلام لكن ذلك لن يكون سلاما يفرض بالقوة. وأوضح قائلا: "لا يمكنك التفاوض عندما يمسك شخص ما بمسدس على رأسك، لكن الرئيس الروسي لا يزال ينوي القيام بذلك". ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا في جارتها أوكرانيا، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.