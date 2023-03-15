الشرق الأوسط 14/3/2023

"إتش إس بي سي" يستحوذ على "سيليكون فالي" في بريطانيا

أعلن بنك "إتش إس بي سي"، الاثنين أنه استحوذ على وحدة بنك "سيليكون فالي" في بريطانيا مقابل جنيه إسترليني واحد. وقال نويل كوين، الرئيس التنفيذي لـ"إتش إس بي سي"، في بيان: هذا الاستحواذ يتمتع بمردود استراتيجي ممتاز على أعمالنا في المملكة المتحدة. وذكر وزير الخزانة البريطاني جيريمي هنت أن الحكومة وبنك إنجلترا البنك المركزي البريطاني سهّلا بيع وحدة بنك "سيليكون فالي" في بريطانيا إلى "إتش إس بي سي"، في خطوة من شأنها حماية الودائع دون دعم من دافعي الضرائب.

النفط يتراجع وسط مخاوف الأسواق من أزمة مالية جديدة

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس الاثنين، نحو أربعة دولارات، إذ أثار انهيار بنك سيليكون فالي مخاوف من حدوث أزمة مالية جديدة، لكن انتعاش الطلب الصيني قدم بعض الدعم. وسجل خام برنت أدنى مستوياته منذ أوائل (كانون الثاني)، بينما لامس خام غرب تكساس الوسيط أسعاراً لم يشهدها منذ أوائل (كانون الأول). وأدت المخاوف من توالي الأزمات في أعقاب انهيار بنك سيليكون فالي إلى عمليات بيع في الأصول الأميركية بداية الأسبوع، في الوقت الذي أغلقت فيه الجهات التنظيمية الحكومية بنك سيغنتشر ومقره نيويورك يوم الأحد.