نداء الوطن – ألان سركيس

تحت عنوان "اللقاءات تُراوح مكانها: المبادرة البطريركية في خواتيمها غير السعيدة!" كتب "سركيس" بعد انتهاء اللقاءات السابقة التي قام بها راعي أبرشية أنطلياس المارونية المطران أنطوان بو نجم بتكليف من البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، أعاد المطران المحاولة مرّة جديدة لتقريب وجهات النظر بين الكتل المسيحية، ولكن ما زال التباعد كبيراً بين هذه القوى للاتفاق حول اسم موحّد. لكن الاستنتاج الأبرز يبقى الاتفاق بين جميع المكوّنات على ضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية بأسرع وقت، وعدم السماح بفرض رئيس بالقوة لا يرضى عنه المكوّن المسيحي. كذلك فإنّ البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي يرفض أيضاً فرض رئيس على المسيحيين واللبنانيين يُعيد عقارب الساعة إلى الوراء ويُدخل لبنان في سياسة المحاور ويشكّل استكمالاً لمنطق قطع علاقة لبنان مع العالم العربي والعالم أجمع. وفي هذا السياق، اعتبر بو نجم في بيان له أنّ "الأسماء التي يجري تداولها في الإعلام، على أنّها الأسماء المقترحة من قبل البطريرك الراعي، هي معلومات غير دقيقة، لأنّ غبطته لا يدخل في لعبة الأسماء، ولا يمكن اعتبار هذه اللائحة رسميّة من قبل بكركي، إذ إنّ هناك أسماء خارج الأسماء المتداولة". كذلك، تأمُل بكركي في وصول التقارب السعودي - الإيراني إلى نتيجة تنعكس إيجاباً على لبنان.