وكالة الأناضول

تشاووش أوغلو وغوتيريش يبحثان اتفاقية الحبوب

بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تمديد اتفاقية شحن الحبوب عبر البحر الأسود. جاء ذلك في اتصال هاتفي، بحسب معلومات وردت للأناضول من وزارة الخارجية التركية.

كما تناول الاتصال التطورات الأخيرة في أوكرانيا. وفي 22 تموز 2022، شهدت إسطنبول توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة. وتضمنت الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) لمعالجة نقص الغذاء العالمي الذي ينذر بكارثة إنسانية.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بوتين: أصبحنا أكثر سيادة واستقلالية في المجال الاقتصادي

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا أصبحت أكثر سيادة واستقلالية في المجال الاقتصادي. وقال خلال زيارته لمصنع طائرات في أولان أودي: "على الرغم من بعض التكاليف، أعتقد أن العام الماضي كان مفيداً، مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أننا أصبحنا أكثر سيادة واستقلالية في المجال الاقتصادي".

وقال بوتين إن المنتقدين يتوقعون أنهم على المدى المتوسط سيخلقون مشاكل لروسيا في الاقتصاد، وهناك مثل هذه المخاطر، لكن كل شيء سيكون على ما يرام.

وأضاف بوتين أن روسيا اعتمدت على أولئك الذين اعتبروا أنفسهم جزءاً من العالم الروسي في أوكرانيا، ولكن بعد عام 2014، بدأت الإبادة الجسدية لأولئك الذين دافعوا عن التطور الطبيعي للعلاقات مع موسكو.