TL

جدد رئيس مجلس النواب نبيه بري التأكيد على أن إنتخاب رئيس للجمهورية هو مفتاح الحل الذي يمهد لسلوك مسار الإنقاذ معتبرا أن لا خيار لمقاربة كل القضايا مهما كبرت أو صغرت إلا بالحوار والتوافق وفي المقدمة رئاسة الجمهورية

الشأن الرئاسي سيحضر في الفاتيكان التي وصلها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للقاء قداسة البابا فرنسيس.

المنار

في روسيا التي زارها وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قبل أيام بدأ الرئيس السوري بشار الاسد زيارة رسمية إلتقي خلالها نظيره فلاديمير بوتين وتأكيد على التعاون المشترك بين البلدين على كافة الصعد والمستويات.

nbn

حركة سياسية ناشطة على مستوى المنطقة وفي كل الإتجاهات تم رصدها في مرحلة ما بعد الإتفاق السعودي- الإيراني. على الرادار أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني يزور الإمارات غدا الخميس على رأس وفد اقتصادي أمني رفيع المستوى فيما أعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن استثمارات بلاده في ايران قد تبدأ سريعا ولا يوجد سبب يمنع ذلك.

mtv

قصر العدل في بيروت محور الحدث. الاستنفار كان على أشده لمواكبة بدء استماع وفد المحققين الاوروبيين الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. لكن الذين انتظروا سلامة خاب املهم.

NTV

كإجراء استباقي فإن الدولة اللبنانية ممثلة برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر تقدمت بإدعاء شخصي بحق كل من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك وكل من يظهره التحقيق وطلبت توقيفهم وحجز أملاكهم العقارية وتجميد حساباتهم المصرفية وحسابات أزواجهم وأولادهم القاصرين لمنعهم من التصرف بها حفاظاً على حقوق الدولة اللبنانية.

OTV

الأنظار فجأة نحو الجنوب… فماذا تحضر إسرائيل للبنان؟

هذا هو السؤال الوحيد الذي يتبادله اللبنانيون في ضوء ما ينشره إعلام العدو من اتهامات لحزب الله، على صلة بعملية أمنية قيل إنها وقعت في شمال فلسطين المحتلة قبل يومين، ودفعت برئيس الوزراء الاسرائيلي الى قطع زيارته لبرلين.

LBC

قبل الاعلان عن الاتفاق السعودي الايراني بوساطة صينية يوم الجمعة الماضي بساعات قليلة، كشف رئيس الحكومة الاسرئيلية بنيامين نتنياهو أن بلاده مستعدة لتوجيه ضربة استباقية الى ايران، لحماية أمنها.

الميادين

خفض بنك "غولدمان ساكس" توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي في الربع الأخير، مشيرا إلى مخاطر محيطة بالإقراض، فيما تقلص البنوك الأصغر حجما محفظة قروضها للحفاظ على السيولة في مواجهة الأزمة البنكية.

الجزيرة

كشف الرئيس الفنلندي ​سولي نينيستو​، عن إن "​تركيا​ توصلت إلى قرار بشأن التصديق على طلب ​فنلندا​ الانضمام إلى حلف "ناتو" ومن المقرر أن يجتمع مع الرئيس التركي ​رجب طيب إردوغان​ الجمعة". ولفت الى أن"الأتراك يأملون في أن أكون هناك لتلقي الرد عندما يعلنون القرار. بالطبع قبلت الدعوة".

العربية

كشف وزير الخزانة البريطاني، جيريمي هانت، عن إن "بريطانيا ستزيد ميزانيتها الدفاعية بما مجموعه 11 مليار ​جنيه إسترليني​ ما يعادل 13 مليار دولار، على مدى السنوات الخمس المقبلة"، مشيرا الى أن "ميزانية الدفاع في بريطانيا ستصل إلى ما يقرب من 2.25% من ناتجها المحلي الإجمالي بحلول عام 2025".