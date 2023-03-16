وكالة الأناضول

بوتين: علاقاتنا بسوريا تشهد تطوراً كبيراً

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء إن علاقات بلاده مع سوريا "تشهد تطوراً كبيراً"، مشيراً إلى ازدياد التبادل التجاري بين الجانبين. جاء ذلك خلال لقاء بوتين مع الرئيس السوري بشار الأسد الذي يزور موسكو، وفق قناة "روسيا اليوم" ووكالة "سانا".

ومساء الثلاثاء، وصل الرئيس السوري إلى العاصمة الروسية في زيارة رسمية غير محددة المدة.

وفي محادثات الجانبين، أشار الرئيس الروسي إلى أن علاقات بلاده مع سوريا "تشهد تطوراً كبيراً وحجم التبادل التجاري في ازياد". وأضاف بوتين: "الشعب السوري تعرض للأسف لكارثة الزلزال التي تسببت بتفاقم معاناته، نحن كأصدقاء مخلصين نقوم بكل ما في وسعنا لتخفيف هذه المعاناة".

من جانبه، قال الأسد: " مرتاحون لنتائج عمل اللجنة السورية الروسية المشتركة (..) وزيارتي اليوم ستمهد لمرحلة جديدة في العلاقات بين بلدينا في جميع المجالات". وأضاف: "نشكر روسيا على المساعدات الكبيرة التي قدمتها لمواجهة تداعيات الزلزال".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

شويغو يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الأمريكي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، بمبادرة من الجانب الأمريكي. وصرح مصدر في البنتاغون لوكالة "سبوتنيك" أن وزيري الدفاع الروسي والأمريكي ناقشا عبر الهاتف حادثة المسيرة فوق البحر الأسود.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية سقوط طائرة مسيرة أمريكية من طراز "إم كيو-9" في البحر الأسود، جراء مناورة حادة أجرتها، جعلتها تفقد توازنها وتصطدم بسطح الماء.

وأوضحت الدفاع الروسية في بيان، أن القوات الجوية الروسية رصدت في 14 آذار، تحليق طائرة مسيرة أمريكية من طراز "إم كيو-9" باتجاه الحدود الروسية بالقرب من شبه جزيرة القرم