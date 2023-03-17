TL

بعد استدعاءات كثيرة وتأجيل تلو الآخر كان آخرها مذكرة اعتراض على استجوابه أمام القضاء الأجنبي رفضتها النيابة العامة التمييزية مثل حاكم المصرف المركزي رياض سلامة اليوم أمام القضاء الفرنسي لأول مرة في بيروت.

المنار

خمس ساعات قضاها حاكم المصرف المركزي في قصر العدل في بيروت ، فرياض سلامة مثل أخيرا أمام المحققين ليجيب عن نحو مئة سؤال تولى القاضي “شربل أبو سمرا” طرحها بالتنسيق مع القاضية الفرنسية ، وتمحورت حول الحوالات المالية من لبنان الى اوروبا. الحاكم يتحضر للاجابة عن مئة سؤال آخر غدا، لكن السؤال الاهم ماذا بعد التحقيقات الأوروبية ، وما هو مصير رياض سلامة، وهل يمثل أمام القضاء اللبناني كما مثل أمام الأوروبي؟

nbn

في الداخل اللبناني لا مؤشرات على اختراقات سياسية حتى الآن ولا سيما في الإستحقاق الرئاسي رغم أن إطالة أمد الشغور في موقع الرئاسة والإمعان في تعطيل عمل المؤسسات ستكون لهما تداعيات كارثية لن يسلم منها أحد حتى المعطلون على حد ما يؤكد الرئيس نبيه بري.

mtv

رياض سلامة أجاب عن مئة سؤال اليوم، وهو على موعد مع مئة سؤال أخرى غدا. فجلسة الاستماع الاولى الى رياض سلامة انطلقت، واستمرت اكثر من خمس ساعات. وهي لم تنته، اذ ستستكمل الجمعة بجلسة أخرى لا يدري أحد ما اذا كانت ستكون الاخيرة. لا معلومات رشحت من الجلسة، باعتبار انها سرية.

NTV

ست ساعات، بستة وتسعين سؤالا وجهت الى رياض سلامة الذي كان حاكم الجلسة المركزي وبتدابير امنية ليست فوق العادة.

OTV

مثول رياض سلامة أمام القضاء. خبر، كان يفترض أن يكون أقل من عادي، في بلد يعاني انهيارا غير مسبوق في تاريخ العالم.

LBC

يبدو ان مفاعيل الاتفاق السعودي الايراني تسير بوتيرة سريعة, سواء على مستوى الخطوات أو على مستوى المواقف، السعودية منها والإيرانية. على مستوى الخطوات، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤول أميركي، قوله إن إيران وافقت على وقف شحنات الأسلحة السرية إلى ميليشيات الحوثي في اليمن.

الميادين

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا "إن روسيا لا تسعى للمواجهة مع الولايات المتحدة بعد حادثة الطائرة المسيرة"، بحسب "روسيا اليوم".

الجزيرة

تدخلت الشرطة في باريس مساء اليوم لتفريق متظاهرين بالقرب من البرلمان في ساحة الكونكورد حيث تجمع آلاف المحتجين على إقرار إصلاح نظام التقاعد، حسبما ذكر مراسلو وكالة فرانس برس".

العربية

نقلت "وكالة الصحافة الفرنسية" عن فريق تحقيق من الأمم المتحدة اليوم إن نقل أطفال أوكرانيين إلى المناطق الخاضعة لسيطرة موسكو في أوكرانيا وإلى روسيا يشكل "جريمة حرب".