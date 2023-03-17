وكالة الأناضول

الشرطة الإسرائيلية: بن غفير يتدخل في عملنا

قال قائد الشرطة الإسرائيلية يعقوب شابتاي، الخميس، إن "وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يتدخل في عمل الشرطة".

جاء ذلك خلال تصريح قدمه شابتاي للمحكمة العليا، وفق هيئة البث الإسرائيلية (رسمية). ونقلت الهيئة عن شابتاي قوله إن "بن غفير يتدخل في عمل الشرطة وأوعز إلى قواتنا بتطبيق الأوامر التي صدرت لهدم عدة منازل، وذلك خلافا لموقف آخر اتُخذ بناء على اعتبارات مهنية". وذكر شابتاي أن "بن غفير اتصل بعدد من قادة الألوية في الشرطة أثناء المظاهرات التي جرت الخميس الماضي في أنحاء إسرائيل ضد خطة التغييرات في الجهاز القضائي". وتشهد إسرائيل منذ أكثر من شهرين احتجاجات متصاعدة على خطة حكومية لـ"إصلاح القضاء" تتضمن الحد من سلطات المحكمة العليا، والسيطرة على لجنة تعيين القضاة، ويطلق بن غفير على المتظاهرين ضد الحكومة لقب "الفوضويين".

وكالة أنباء شينخوا

الصين تصدر خطة بشأن إصلاح مؤسسات الحزب والدولة

أصدرت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومجلس الدولة خطة بشأن إصلاح مؤسسات الحزب والدولة، وأصدرا منشورا يطالب بالتنفيذ المخلص للخطة. وذكرت الخطة أنه منذ المؤتمر الوطني الـ18 للحزب الشيوعي الصيني، بُذلت جهود لمواصلة إصلاح مؤسسات الحزب والدولة، ما أدى إلى تحولات منهجية وشاملة لوظائفها. وبرغم ذلك، أشارت الخطة إلى إنه لم يتم حتى الآن تكييف الهيكل المؤسسي وتخصيص وظائف مؤسسات الحزب والدولة بشكل كامل مع المهام الجديدة، مضيفة أن هناك حاجة إلى مزيد من الإصلاحات والتعديلات. وذكرت أن الهدف من إصلاح مؤسسات الحزب والدولة هو بناء نظام وظيفي لمؤسسات الحزب والدولة يكون مطورا على نحو جيد ومبنيا على الإجراءات وفعالا. وذكرت الخطة أن ترتيبات مهمة جرى إجراؤها في المؤتمر الوطني الـ20 للحزب الشيوعي الصيني بهدف تعميق إصلاح مؤسسات الحزب والدولة، وهو أمر ذو أهمية بعيدة المدى.