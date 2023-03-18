TL

حوالي تسع ساعات من التحقيق مع حاكم المركزي بين الأمس واليوم أفرغ خلالها سلامة خلاصة حوالي ثلاثين عاما من عمله على رأس السلطة النقدية في لبنان وتلقف المحققون الفرنسيون كل كلمة وكل رقم أفصح عنه الحاكم.

المنار

في احوال المنطقة، اجواء ايجابية منسحبة على زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شمخاني الى الامارات العربية المتحدة بعد تمثيله ايران في الاتفاق القمة مع السعودية في بكين وفتح ابواب المنطقة على احتمالات التقارب في ساحات مختلفة...

nbn

تتجه الانظار اليوم الى العاصمة الفرنسية حيث يستضيف قصر الاليزيه لقاءا فرنسيا سعوديا للبحث في الشأن اللبناني ولكن مع تسجيل تطور بارز هو الإتفاق السعودي-الإيراني الذي سيكون له بطبيعة الحال وقعه وحضوره على نتائج اللقاء كما على وقائعه.

mtv

سياسيا، الانظار تتجه الى باريس لمعرفة ما يمكن ان ينتج من الاجتماع الفرنسي- السعودي. الاجتماع الثنائي يشكل استكمالا للاجتماع الخماسي الذي انعقد في العاصمة الفرنسية، وضم اضافة الى السعودية وفرنسا كلا من اميركا وقطر ومصر.

NTV

ختم التحقيق مع جاكم المركزي أوروبيا في المرحلة الحالية، في انتطار مواعيد جديدة آخر نيسان المقبل. يدخل إليها رجا وماريان التي كانت اليوم محور اسئلة بالشخصي من الاوروبيين إلى سلامة.

OTV

في باريس، حضر فيلم البحث السياسي والمالي في الوضع اللبناني، على الشاشة الفرنسية-السعودية.

LBC

في الاقتصاد العالمي ، ماذا عن تداعيات الانهيارات المصرفية الاميركية على أوروبا ؟ حاكم البنك المركزي الفرنسي أعلن اليوم أن "المصارف الفرنسية والأوروبية قوية للغاية . واضاف : "المصارف الأوروبية ليست في وضع بعض المصارف الأميركية, لسبب بسيط للغاية, وهو أنها لا تخضع للقواعد نفسها.

الميادين

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن "قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لا معنى له بالنسبة لروسيا"، بحسب روسيا اليوم".

الجزيرة

علقت المفوضة الرئاسية لحقوق الطفل في روسيا ماريا لفوفا بيلوفا، على "أمر الاعتقال الصادر بحقها عن المحكمة الجنائية الدولية في سياق الوضع في أوكرانيا"، مؤكدة أنها ستواصل عملها، بحسب "روسيا اليوم".

العربية

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمر اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتهم "ارتكاب جرائم حرب" في أوكرانيا.