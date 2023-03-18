الديار/ روجيه شاهين

تناول التحقيق مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وقال، عند التاسعة صباحاً من يوم أمس استكمل قاضي التحقيق الاول في بيروت القاضي شربل ابو سمراء والوفد القضائي الاوروبي الاستماع الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لمدة أربع ساعات، في قصر العدل في بيروت. وفي هذا السياق، يقول مصدر قضائي ان الوفد الاوروبي تفاجأ بصراحة سلامة بشرحه عن مصدر أمواله وأموال أخيه رجا سلامة في لبنان والخارج وعن كيفية تقاضي الشركة العمولة التي كانت تأتي مباشرةً إلى حساباتهم.

الجمهورية/ فادي عبّود

قارن بين طريقة المعالجة الاميركية لأزمة المصرفين والأزمة اللبنانية، وتحدّث عن مقارنة بسيطة لنتمكن من استنتاج العِبَر، ونرى كيف تتصرف الدول التي تحرص على المحافظة على اقتصادها وقال: تعرّض مصرفا "Silicon valley and Signature Banks " في الولايات المتحدة إلى الإفلاس خلال الاسبوع الماضي، فما كان من الإدارة الأميركيّة إلاّ: أولاً حماية المودعين وذلك بتغطية قيمة الودائع، ثانياً عدم حماية أصحاب المصارف وثرواتهم على حساب المودعين، أمّا ثالثاً تقييم الخسائر وأملاك كلا المصرفين لتأمين ردّ الودائع سريعاً. أمّا في لبنان، ما زال التستّر على المصارف مستمراً ما أدّى إلى تقليص الودائع بطرق ملتوية وتحقيق أرباح اضافية. وختم قائلاً من دون إعادة الثقة للقطاع المصرفي لن تنجح أي محاولة في تخطّي الأزمة الاقتصادية وإعادة النمو، ولن نستعيد الثقة من دون إرجاع الودائع ومن دون اعتماد الشفافية المطلقة في عمل الدولة.