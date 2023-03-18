روسيا اليوم

ضابط الاستخبارات الأمريكي سكوت ريتر يتنبأ بنهاية زيلينسكي

أكد ضابط استخبارات مشاة البحرية الأمريكية المتقاعد سكوت ريتر أنه في حال لم يقم الرئيس الأوكراني زيلينسكي بمغادرة أراضي أوكرانيا، فإنه على الأرجح سيلقى حتفه على أيدي ضباط جيشه. وقال ريتر في قناته على موقع "يوتيوب": "إذا بقي زيلينسكي في أوكرانيا، فسوف يموت إما من ضربة مباشرة من القوات المسلحة الروسية، أو على يد ضابط في الجيش الأوكراني نتيجة عدم الاستقرار السياسي الذي تعيشه الدولة." وأضاف ريتر أن أسرة الرئيس الأوكراني يمكنها مغادرة البلاد والعيش حياة هادئة في الخارج. وفي الوقت نفسه، على زيلينسكي نفسه - حسب قوله - أن يثبت أمام المحكمة براءته من ارتكاب جرائم حرب. يشار إلى أنه في وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق ميكولا أزاروف، أن النزاع في أوكرانيا وبال على البلاد.