وكالة الأناضول

الضفة.. إصابة فلسطينيين خلال تفريق جيش إسرائيل مسيرات أسبوعية

أصيب عشرات الفلسطينيين بجراح وحالات اختناق بالغاز، الجمعة، خلال تفريق الجيش الإسرائيلي مسيرات منددة بالاستيطان في الضفة الغربية. ووقعت الإصابات خلال تفريق الجيش مسيرات في بلدة بيت أمر شمالي الخليل (جنوب)، وبلدات بيت دجن وبيتا بمحافظة نابلس، وكفر قدوم بمحافظة قلقيلية (شمال)، واللبن الغربي بمحافظة رام الله (وسط)، وفق مراسل الأناضول. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب وصل الأناضول، إن 4 إصابات وصلت مستشفى الخليل. وأضافت أن "3 إصابات بالرصاص الحي وصلت إلى مستشفى الخليل الحكومي من بلدة بيت أمر، بينها إصابة متوسطة، وإصابة رابعة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط". من جهته، أشار الناشط في متابعة توثيق المواجهات في بلدة بيت أمر، محمد عياد عوض، إلى تسجيل 3 إصابات بالرصاص الحي و5 إصابات بالرصاص المطاطي.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الخارجية الروسية: على واشنطن التفكير في عواقب أفعالها التي تنطوي على خطر مواجهة مباشرة مع روسيا

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في تعليقها على كلام رئيس البنتاغون حول زيادة عدد الدول المستعدة لتزويد أوكرانيا بالدبابات، على الولايات المتحدة أن تفكر في عواقب أفعالها العدوانية المتزايدة، التي تنطوي على خطر مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا. وقالت زخاروفا في بيان نشر على موقع الوزارة "يجب على واشنطن أن تنظر في عواقب أعمالها العدوانية المتزايدة، التي تنطوي على خطر مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا وتكرار فشل مذل للولايات المتحدة مثل فيتنام أو أفغانستان". وأشارت زاخاروفا إلى أنه تم الإعلان بأبهة أنه من أجل "إحداث تحول في ساحة المعركة" الحاسمة لصالح أوكرانيا، سيتم نقل أسلحة "لأكثر من 9 ألوية مدرعة"، بما في ذلك أكثر من 150 دبابة ليوبارد.