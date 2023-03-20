الشرق الأوسط 20/3/2023

الطحالب الضارة "تسمم" عطلة الربيع في فلوريدا

يصلح شاطئ "ليدو كي بيتش" ليكون صورة مثالية لشواطئ فلوريدا لولا عشرات الأسماك النافقة التي تشوه المشهد، والتي قتلها تكاثر الطحالب السامة، وهي ظاهرة تعرف باسم المد الأحمر، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وعادة ما يضرب تكاثر الطحالب السامة ساحل خليج فلوريدا في الصيف، لكن هذا العام ضربه خلال فصل الربيع، وهو الوقت الذي تتدفق فيه آلاف العائلات الأميركية إلى هذه الولاية خلال العطلة المدرسية، فيما ينذر هذا الانتشار بالسوء لقطاع السياحة فيها.