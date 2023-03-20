اللواء – بسام ضو

قال إن لبنان بحاجة إلى التخطيط الاستراتيجي الاقتصادي والتنسيق بين الموارد المتاحة والفرص المتاحة للاقتصاد الوطني على مدى تحقيق أهداف استراتيجية طويلة الأجل تقوم على رؤية استراتيجية يُراد تحقيقها في أمد طويل. إنّ التخطيط بمعنى التفكير المسبق لما يجب فعله لفترة زمنية لتحقيق أهداف استراتيجية محددة ترسم الطريق لترجمتها علميًا على أرض الواقع. وأضاف: إنّ لعب دور هام على المستوى الأممي لبنانيًا يعود بالفضل إلى التزام قادة رأي شجعان بسياسة تخطيط تنموي استراتيجي وتحسين مستوى الشعب اللبناني ووضوح في الرؤية وفي صياغة أهداف استراتيجية واضحة وقابلة للتطبيق ليصبح لبنان في قلب الاستراتيجية الشرق أوسطية وعواصم القرار.

الجمهورية – انطوان فرح

لفت إلى أن مهمة وفد صندوق النقد الدولي المتواجِد في بيروت منذ حوالى الشهر، أوشكت على الانتهاء، وأصبحت المعلومات الضرورية لإعداد تقرير حول الوضع المالي والاقتصادي في لبنان جاهزة في جعبة الوفد الذي سيقدّم يوم الخميس المقبل ملخّصاً عن المهمة والنتائج. وقال إنه لا شك في انّ مهمة وفد صندوق النقد في لبنان، والذي قدِمَ لإجراء مسح مالي واقتصادي للوضع تحت البند الرابع، لن تكون سهلة، مضيفاً: صحيح أنّ أعضاء الوفد مدرّبون على تحليل كل المعلومات التي يحصلون عليها من كل القطاعات الرسمية والخاصة في البلد المُستهدف بالمشاورات، للخروج بتقرير دقيق قدر الإمكان، إلا أنّ الحالة الاستثنائية القائمة في لبنان تسمح بالاعتقاد أن عمل هؤلاء سيكون شاقاً. وستكون الأرقام التي ستُقدّم إليهم غير متناسقة، ويصعب تبويبها ومقارنتها للوصول إلى أرقام مُقنعة.