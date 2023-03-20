وكالة الأناضول

تركيا ترحب باتفاق صربيا وكوسوفو على المضي في التطبيع

أعلنت وزارة الخارجية التركية عن ترحيبها بالاتفاق الأخير بين صربيا وكوسوفو على الملحق المتعلق بتطبيق اتفاقية التطبيع بين البلدين في إطار خارطة الطريق التي قدمها الاتحاد الأوروبي. وأعربت الوزارة في بيانها، عن أملها في التزام صربيا وكوسوفو ببنود الملحق المتعلق بتطبيق الاتفاق. وفي إطار خارطة الطريق للاتحاد الأوروبي توصلت صربيا وكوسوفو في 27 شباط الماضي ببروكسل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات، ليعقبها اتفاق البلدين في 18 آذار الجاري ببلدة أوخريد المقدونية على ملحق لتطبيق الاتفاق. وأشار بيان الخارجية التركية إلى الاتصالات التي أجراها الرئيس رجب طيب أردوغان مع نظيره ألكساندر فوتشيتش ورئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي، ودعم تركيا لكل المساهمات التي تهدف لتطبيع العلاقات بين صربيا وكوسوفو. وانفصلت كوسوفو التي يمثل الألبان أغلبية سكانها، عن صربيا عام 1999 وأعلنت استقلالها عنها عام 2008. ولا تزال صربيا تعتبر كوسوفو جزءا من أراضيها وتدعم أقلية صربية فيها.