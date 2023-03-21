TL

فيما التطورات تتلاحق لبناء المسرح الاقليمي في مشهد التقاء لمرحلة جديدة واعدة في المنطقة عنوانها (الاستقرار) تستمر القوى السياسية اللبنانية بتمترسها حول مواقفها فيما المطلوب منها ان تكون على مسار التوقيت السعودي-الايراني وضبط الساعة اللبنانية على ساعة الاحداث الكبرى.

المنار

بلا أسقف بات جنون الدولار، وبلا أفق اصبحت الفذلكات المالية ومحاولات الترويض الحكومية. اقفلت كل الحلول الاقتصادية، ولا سبيل الا بفتح ابواب الحوار السياسي لاستنقاذ ما تبقى من البلاد ورحمة بالعباد.

nbn

كل شيء في البلد معطل إلا دولار السوق السوداء يفعل فعله من دون أن يأخذ عطلة حتى في نهاية الأسبوع الادارات العامة مددت اضرابها لأسبوعين اضافيين المصارف اعلنت بدورها مواصلة الاضراب الاساتذة والمعلمون بين سندان الاضراب ومطرقة العودة الى التعليم الدولار الى ارتفاع متواصل ومعه الاسعار وللغاية سجلت جولات ميدانية لوزارة الاقتصاد لمراقبة الاسعار على ابواب الشهر الفضيل.

mtv

سعر الدولار هو الحقيقة الوحيدة في البلد. وعندما نقول سعر الدولار، فاننا نعني سعر العملة الخضراء اضافة الى كل المشتقات المتفرعة منها كاسعار المحروقات والخبز و المواد الحياتية الاخرى. لماذا سعر الدولار، الذي بلغ اليوم 120 الف ليرة، هو الحقيقة الوحيدة؟ لأن الغلاء غير مسبوق، والمعاناة ظاهرة، ولأن الناس تكاد تكفر بكل شيء.

NTV

بدأت مفاعيل الاتفاق السعودي الايراني بالتنفيذ على ارض اليمن اولا من خلال اتفاق الحوثيين والحكومة على تبادل أكثر من 800 أسيرا خلال مفاوضات في برن.

وفي المفاعيل السياسية فإن الخطوة الابرز تتمثل بزيارة الرئيس الايراني الى الرياض ,

اما الصين الراعي الرسمي للاتفاق فقد اختارت طريق روسيا وحط رئيسها في موسكو وفي جعبته خطة من اثنتي عشرة نقطة للحرب الاوكرانية .

OTV

ارتفاع سعر صرف الدولار الاميركي في مقابل الليرة المنهارة، على وقع انهيار سياسي واقتصادي ومالي وأخلاقي قبل أي شيء آخر، لدى منظومة سياسية تكمل حياتها كالمعتاد، فيناكف بعضها بعضا، ويتنافس أعضاؤها غير المؤهلين على الكراسي التي تتطلب في هذه المرحلة اكثر من اي وقت مضى، مرشحين استقلاليين واصلاحيين وميثاقيين وغير مفروضين.

LBC

اكتمل نصاب الخلوة الروحية للنواب المسيحيين التي دعت إليها بكركي، لا أحد يريد أن يسجل على نفسه أنه رفض دعوة البطريرك الراعي إلى الصلاة والتأمل، ويمكن القول إن النواب المسيحيين اتفقوا على الصلاة، وإ تكن طلباتهم من الصلاة تختلف بين نائب وآخر وبين كتلة وأخرى.

الميادين

توافد المحتجون الفرنسييون إلى شوارع باريس، مساء الاثنين، بعد سقوط اقتراحي حجب الثقة عن الحكومة والتبني النهائي لقانون إصلاح التقاعد.

الجزيرة

تستعد الولايات المتحدة لاحتمال توجيه لائحة اتهام جنائية، أو حتى اعتقال رمزي، للرئيس السابق دونالد ترامب الثلاثاء، في قضية تسديد مبلغ من المال في العام 2016 لممثلة إباحية يُعتقد أنه كان على علاقة بها، في ما وصفه الملياردير بـ"حملة اضطهاد"، داعيا إلى تظاهرات.

العربية

أصدر الرئيس الأميركي جو بايدن الإثنين قانوناً يرفع السرية عن معلومات استخبارية حول وجود روابط محتملة بين كوفيد-19 ومختبر في مدينة ووهان الصينية.

وشدّد الرئيس الأميركي في بيان على ضرورة التوصل إلى منشأ كوفيد-19 "بما في ذلك روابط محتملة مع معهد ووهان لعلم الفيروسات".