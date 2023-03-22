الجمهورية – عماد مرمل

تناول موضوع الانهيار الحاصل في البلاد وقال، يتواصل الانهيار الاقتصادي والنقدي، بوتيرة يومية، على إيقاع الارتفاع الخيالي في سعر الدولار، وسط حالة من العجز الرسمي الفادح والفاضح. هذا الواقع رصده وفد صندوق النقد الدولي الموجود في لبنان، خلال جولته على المسؤولين السياسيين والمرجعيات الاقتصادية. وأكثر ما يستوقف موفدي الصندوق، هو أن الاقتصاد اللبناني صغير الحجم والناتج المحلي للبلد محدود، بينما الفجوة التي نتجت من الأزمة هي كبيرة، وأرقامها تبدو كأنّها تعود إلى دول كبرى. وخلال أحد الاجتماعات مع شخصيات اقتصادية، نبّه وفد الصندوق إلى أنّ "أوضاعكم ليست سوداوية فقط بل مأساوية". واعتبر الوفد، انّ على الجهات اللبنانية المعنية ان تكون واضحة، "وفي حال انّها لا تريد تنفيذ برنامج الإصلاحات المتفق عليه مع الصندوق، يجب ان تصارحنا بذلك". وتابع "انتم بحاجة إلى عشرات مليارات الدولارات، في حين انكم لا تفعلون شيئاً جدّياً لاستقطابها بل تحرقون ما تبقّى من ودائع، والخشية من ان يأتي الدور على الذهب أيضاً. ينبغي أن تعرفوا انّ قرشاً واحداً لن يصلكم بلا اتفاق نهائي مع صندوق النقد. لم يعد هناك مال يُرش عليكم كما كان يحصل قبلاً، ومطلوب منكم تطبيق إصلاحات عميقة لتأتيكم المساعدات". واكّد الوفد حرصه على عدم التدخّل في الشؤون السياسية الداخلية، ولكنه اعتبر انّه لا يصح تحميل السياسيين لوحدهم المسؤولية عن الوضع الحالي، "إذ إن الشعب خرج لتوه من الانتخابات النيابية وأعاد اختيار السياسيين أنفسهم، وبالتالي عليه ان يتحمّل تبعات خياراته". كذلك أبدى الوفد أسفه لكون هذا البلد الجميل سيفقد قريباً السيطرة على كل شيء اذا لم يتمّ البدء فوراً في تطبيق الإصلاحات المعروفة.