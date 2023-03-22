وكالة الأناضول

العدالة والتنمية والحركة القومية يقدمان أوراق ترشيح أردوغان

قدم حزبا "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية" التركيان، أوراق ترشيح الرئيس رجب طيب أردوغان إلى اللجنة العليا للانتخابات، لخوض السباق الرئاسي المزمع إجراؤه يوم 14 أيار المقبل.

وفي هذا الإطار، زار وفد من "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية"، مقر اللجنة العليا للانتخابات في العاصمة أنقرة.

وقدّم وفدا الحزبين الأوراق والوثائق اللازمة لترشيح الرئيس أردوغان، لرئيس اللجنة العليا للانتخابات أحمد ينار.

وفي 10 آذار الجاري أعلن أردوغان توقيعه مرسوما رئاسيا يقضي بتقديم موعد الانتخابات الرئاسية من 14 ايار إلى 18 حزيران 2023.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

العليمي يبحث مع السفير الصيني جهود إحلال السلام في اليمن

ناقش رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي، مع القائم بأعمال سفارة الصين لدى اليمن شاو تشنغ، في العاصمة السعودية الرياض، جهود إحلال السلام في اليمن، ودور بكين في تعزيز السلم الدولي.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن الجانبين بحثا مستجدات الأوضاع المحلية، والجهود الرامية لإحياء مسار السلام في اليمن.

وتطرق الطرفان إلى دور الصين في تعزيز السلم والأمن الدوليين، بما في ذلك مساعيها الأخيرة، التي أفضت إلى الاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران، "بما يضمن احترام طهران لسيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".

من جانبه، أشاد العليمي بالعلاقات الثنائية العريقة مع الصين، ومواقفها الثابتة إلى جانب الشعب اليمني، وقيادته وحكومته الشرعية، والتخفيف من معاناته الإنسانية.