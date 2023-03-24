TL

على قاعدة ربي أشهد أني بلغت سجل رئيس بعثة صندوق النقد الدولي الى بيروت أرنستو راميريز ... في ختام جولته على المسؤولين اللبنانيين جملة ملاحظات حول الوضع الاقتصادي والمالي للبنان وغادر أولى هذه الملاحظات أن لبنان في وضع خطر للغاية وعلى الحكومة وقف الاقتراض من البنك المركزي.

المنار

لا تقدم في اي من مسارات هذا البلد، فلن يغير على المواطن شيئا تأجيل الحكومة قرار تقديم الساعة عملا بالتوقيت الصيفي الى ما بعد الشهر الكريم الذي يحل في الزمن اللئيم ..

nbn

في لبنان يحل الشهر الكريم في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية ومعيشية خانقة من اكثر تجلياتها وجعا أن وجبة إفطار لعائلة من أربعة أشخاص تكلف حوالي خمسة ملايين ليرة بحسب إحدى الدراسات.

mtv

رمضان كريم، مع التمني ان يحمل الشهر الفضيل الخير للبنان والمنطقة... والتطورات التي تحصل في المنطقة متسارعة وتحمل على التفاؤل. اذ قبل انقضاء اسبوعين على الاعلان عن الاتفاق السعودي- الايراني قررت السعودية وسوريا معاودة فتح سفارتيهما بعد قطيعة استمرت اكثر من عشر سنوات.

NTV

عندما يتفق نبيه بري ونجيب ميقاتي يتوقف الزمن، وتهرب عقاربه من لسعة صيفية, ويعود رئيس الحكومة إلى أصل العائلة ومواقيتها ليستخدمها كصلاحية لمرة واحدة في شهر رمضان طلب رئيس المجلس.. فحضرت مذكرة رئيس حكومة تصريف الاعمال..

OTV

موضوع إشكالي جديد، ينضم إلى عجائب المنظومة اللبنانية، التي لم تعد تحصى أو تعد، وهو سيشغل الناس بطبيعة الحال عدة أيام، قبل أن ينضم سريعا إلى ما سبقه من ملفات مفتوحة، وأسئلة بلا جواب.

LBC

قال الرئيس بري للرئيس ميقاتي: "مشيلون ياها " ف"مشالون ياها " الرئيس ميقاتي... نتحدث عن تمديد التوقيت الشتوي شهرا ! لم العجب ؟ ألم يصبح التمديد جزءا من ثقافتنا السياسية؟ كأن المشاكل في لبنان حلت كلها ولم يبق سوى مشكلة التوقيت ، لكن فات المسؤولين أن ساعة لا تقدم أو تؤخر ، فسنوات " بأمها وأبيها " تضيع من عمر الوطن والمواطن ،" ليش هيي وقفت على ساعة " ؟

الميادين

صادقت الهيئة العامة للكنيست الاسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع "قانون أساس: الحكومة"، الذي يمنع عزل رئيس حكومة من منصبه، والإعلان عن تعذره عن القيام بمهامه، وهو القانون الذي يحصن رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، الذي يحاكم بتهم فساد وخيانة الأمانة.

الجزيرة

تستمر الاحتجاجات في إسرائيل بشكل كبير ضد خطة "الإصلاح القضائي" التي تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى تمريرها في الكنيست، فيما يتجهز منظمو الحراك اليوم الخميس إلى "يوم الشلل".

العربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن "استشهد الشاب أمير عماد أبو خديجة (25 عاماً) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في طولكرم".