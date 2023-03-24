روسيا اليوم

خميس أسود في فرنسا.. المتظاهرون يضرمون النار في مبنى بلدية بوردو

أفادت وسائل الإعلام الفرنسية بأن المتظاهرين المحتجين على قانون التقاعد، أضرموا النار في مبنى بلدية مدينة بوردو جنوب غربي البلاد. وذكرت وسائل الإعلام أن الشرفة الرئيسية لمدخل مبنى البلدية كانت هدفا للمتظاهرين، يوم الخميس في حوالي الساعة 8 مساء. وأشارت إلى أنه تم إحراق الباب الخشبي الضخم الرئيسي من قبل مجموعة من المتظاهرين الذين قبل فترة وجيزة، انطلقوا في مظاهرة جامحة من ساحة النصر، وقد التهمت النيران الباب الرئيسي رغم التدخل السريع لرجال الإطفاء. وأضافت بأن رئيس بلدية بوردو وصل على الفور، ويأتي هذا التسلسل الجديد من العنف في أعقاب يوم مليء بالاشتباكات.