وكالة الأناضول

تركيا.. متضررو الزلزال يتناولون إفطارهم الرمضاني الأول بمراكز الإيواء

تناول الأتراك المتضررون من الزلزال الخميس، إفطارهم الأول من شهر رمضان بمراكز الإيواء المكونة من خيام ومساكن مسبقة التجهيز جنوب البلاد. واستقبل متضررو الزلزال الذي ضرب 11 ولاية في 6 فبراير/ شباط الماضي، رمضان بعيدا عن منازلهم التي تدمرت أو تعرضت لأضرار كبيرة. وأقامت العديد من البلديات والجمعيات بولاية غازي عنتاب موائد رمضانية في المخيمات وتجمعات المساكن مسبقة التجهيز في أماكن متفرقة. وكذلك أفطر المتضررون من الزلزال في موائد جماعية بولايات ملاطية وأدي يامان وشانلي أورفة وكيليس وهطاي وقهرمان مرعش وعثمانية.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

"الانتقالي الجنوبي" يؤكد رغبته في تقسيم اليمن ويعلن موقفه من محادثات السعودية و"أنصار الله"

قال المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، إنه لن يكون ملزماً بأي اتفاق بين السعودية وجماعة "أنصار الله" يمس الأمور المتعلقة بالجنوب. وأضاف المجلس لشبكة "سي إن إن"، أنه لن يلتزم بهذا الاتفاق "سواء من الناحية الإدارية أو الأمنية أو في الأمور المتعلقة بمشاركة الموارد". وأشار إلى أن "الرياض قد عزلت جميع أصحاب المصلحة المعنيين من هذه المحادثات". لكنه في نفس الوقت، أكد المجلس أنه يدعم المفاوضات إذا اقتصرت على تمديد الهدنة ولم تتناول إلا المخاوف الأمنية السعودية.