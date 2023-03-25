TL

من المهم البحث في الرسائل الصامتة التي حملتها مساعدة وزير الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الادنى باربرا ليف لعدة دول في المنطقة، وآخرها لبنان اليوم، غداة التقارب الايراني السعودي، وبالتزامن مع استنفار جيوش بلادها في الشرق الاوسط؟

المنار

على لائحةِ الازماتِ اليوميةِ عادت ازمةُ اوجيرو واضرابِ موظفيها واطفاءِ اليافِها الضوئيةِ عندَ ايِّ عطلٍ طارئٍ ما لم يُسارِعِ المعنيونَ الى تداركِ هذا الاضراب وحلِّهِ بالطرقِ المنطقية..

nbn

بتوقيتٍ يسبِقُ بأيامٍ قليلةْ تحويلَ وزارة المال رواتبْ الموظفينَ والمتقاعدين الى المصارف، تتجهُ الأنظار الى جلسةِ مجلسِ الوزراء الاثنين المقبل والتي ستبحثُ في بند وحيْد تم توزيعُه على الوزراءِ ويتعلّقُ بـعرضِ الوضعَين المالي والنقدي وانعكاساتهْما على القطاعاتِ المختلِفة لاسيما على رواتبِ واجورِ وتعويضات العاملين والمتقاعدين في القطاع العام.

mtv

لم يكد وفد صندوق النقد الدولي يغادر لبنان، حتى وصلت مساعدة وزير الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الادنى بربارا ليف، فتأكد المؤكد من جديد. المؤكد المكرر يتلخص بأمرين: الاول، الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بأسرع وقت ممكن لايجاد حل للازمة الاقتصادية - المالية، والثاني، الإسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

NTV

هي سِتونَ دقيقة.. قَلَبتِ البلادَ رأساً على عقرَب وبحسَبِ أهلِ العِلم فإنّ اللَعِبَ بالوقت يُشكِّلُ كارثةً على مستوى الداتا والتكنولوجيا وحركةِ المِلاحة بكلِ أشكالِها.

OTV

الفخيار السيادي، يقوم على صحوة شعبية شاملة، تتخطى اعتبارات المناطق والطوائف والمذاهب، وتتجاوز التصنيف بين مقيم ومغترب، وتعبر الفروقات السياسية والحزبية، وتخترق الولاءات العمياء لوريث من هنا، ومتمول من هناك، لمصلحة الانتماء الى وطن واحد هو لبنان، وقضية واحدة هي الإنسان، بما يتمتع من حقوق، ويترتب عليه من واجبات، في إطار من المساواة التامة بين الجميع.

LBC

في الوقت الضائع، معظم الملفات مؤجَّلة إلا ما تضنِّفه السلطة على أنه مُلحّ وضروري، سواء نيابيًا أو حكوميًا، كل ذلك يحصل في ظل أزمات لم تعد تجد معالجاتٍ لها، وتسير من سيئ إلى أسوأ: ما من قطاع بألف خير، لا القطاع التربوي ولا القطاع الصحي ولا القطاع الاقتصادي والمالي. إلى أين؟ لا أحد يعرف.

الميادين

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أنّ "الولايات المتّحدة لا تسعى إلى صراع مع إيران بعد تنفيذ الجيش الأميركي ضربات جوية في سوريا أسفرت عن مقتل إيرانيين".

الجزيرة

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي يوم الجمعة إنه إذا فشلت الهيئات التشريعية في ليبيا في التوصل لاتفاق حول قوانين الانتخابات في الوقت المناسب "فسننظر في الإجراء البديل الذي يمكن أن نسلكه"، مشيرا إلى أنه لن يقبل أي تحركات لعرقلة إجراء الانتخابات.

العربية

أثارت تصريحات لرئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم ضجة واسعة على مواقع التواصل، بعدما اعتبر أن دول الخليج لم ترفض توفير الدعم للقوات الأمريكية أثناء غزو العراق، وتأكيده أن العراق بحاجة إلى "ديكتاتور عادل" مثل صدام حسين، وكشفه عن مبادرة قطرية تقضي بانسحاب صدام من الحياة السياسية رفضتها الإدارة الأمريكية وأصرت على قرار الحرب.