وكالة الأناضول

أردوغان: بلدياتنا ستعمل حتى تعود الحياة لطبيعتها بمنطقة الزلزال

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن البلديات ستواصل أنشطتها حتى تعود الحياة إلى طبيعتها في منطقة الزلزال. وأضاف أردوغان، نريد أن نتخذ خطوة مهمة نحو إعادة بناء مدننا من خلال الاستفادة المثلى من فصلي الربيع والصيف. وأكد أن حكومته تتعامل مع تبعات واحدة من أعظم الكوارث الطبيعية ليس في تركيا فحسب، بل في تاريخ البشرية وأوضح: "أمامنا عملية حرجة ودقيقة وتتطلب أعلى مستوى من التركيز، لا يسعنا التغلب على هذه الكارثة الخطيرة إلا بالتضامن الحقيقي بين الدولة والشعب، من خلال الاستفادة المثلى من فصلي الربيع والصيف، نريد أن نقطع مسافة كبيرة في إعادة بناء مدننا". وأردف: "أنجزنا قرابة نصف جهود تقييم الأضرار، وأعمال إزالة الركام تتقدم بسرعة، وأعمال تركيب مدن الخيام والمنازل الجاهزة مستمرة". وصرح الرئيس أردوغان بوضع أساسات 7 آلاف و353 منزلاً و620 منزلاً قروياً في ولاية قهرمان مرعش، والتشمير عن السواعد اليوم لبناء 3 آلاف و122 منزلا في هطاي.