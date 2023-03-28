TL

جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة سابقا للبحث في الوضع المالي للقطاع العام والتي ألغاها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على خلفية ردات الفعل القاسية والشحن الطائفي الغرائزي بسبب عدم الانتقال الى التوقيت العالمي تمّ استبدالها بالدعوة الى جلسة استثنائية ظهر اليوم تناولت فقط بندا" وحيدا" هو التوقيت فتقررت الساعة الصيفية

المنار

فبعدَ ايامٍ خارجةٍ عن كلِّ فصولِ المنطق، تداعى مجلسُ الوزراءِ الى جلسةٍ ببندٍ وحيدٍ هو معالجةُ التوقيتِ اللبناني القاتل.. وبعدَ نقاشاتٍ تقررَ الغاءُ قرارِ رئيسِ الحكومةِ تمديدَ العملِ بالتوقيتِ الصيفي الى الواحدِ والعشرينَ من نيسانَ.

nbn

اعلنت السفيرة الفرنسية أن غريو بعد لقائها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، انه "بحثت الأوضاع الراهنة في البلد مع ميقاتي مثلما نقوم به بانتظام مع رئيس المجلس النيابي ومع كل الافرقاء السياسية. واتفقنا، أن هناك حاجة ملحة للحوار ولحسن سير المؤسسات ولانتحاب رئيس للجمهورية ولتشكيل حكومة جديدة".

mtv

ابتداء من ظهر اليوم: توقيت الساعة لم يعد قضية الساعة. عقارب الساعة ستُقدّم ابتداء من منتصف ليل الاربعاء- الخميس، ما يعيد لبنان الى خريطة التوقيت الدولي من جديد.

NTV

مجلس الوزراء مجتمعا انقذ الرئيس نجيب ميقاتي من " قيام الساعة " الحكومية فتراجع المجلسُ بالاجماع عن قرار لم يتخذه واعاد العقارب الى صيفها واخرجها من المذكرة الشتوية التي ايقظت مشاعرَ طائفية.

OTV

أما وقد تراجع نجيب ميقاتي عن الخطأ المشترك مع نبيه بري، الذي أدخل البلاد في بلبلة كانت في غنى عنها، في ظل ما تعانيه من كوارث، فقد وجد اللبنانيون أنفسهم اليوم أمام ردِّ فعل من إثنين، فإما “عفا الله عما مضى”، و”العودة عن الخطأ فضيلة”، وإما وضع النقاط على الحروف، كي لا يتكرر الخطأ.

LBC

أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية، أنه عطفاً على القرار الصادر عن مجلس الوزراء بالعودة للعمل بالتوقيت الصيفي، إبتداءً من منتصف ليل 29-30 آذار 2023، سيتمّ إعادة جدولة جميع رحلاتها المغادرة من مطار رفيق الحريري الدولي الى المحطات الخارجية وفق التوقيت الصيفي إبتداءً من ليل 29-30 آذار 2023.

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