أخبار الخليج - البحرين

الـبـحـريـن تـديـن قرار بناء مستوطنات إسرائيلية جديدة

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين بشدة لقرار السلطات الإسرائيلية نشر عطاءات لبناء وحدات استيطانية جديدة خلال الأسبوع الجاري داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يسمح بعودة المستوطنين إلى أربع مستوطنات في الضفة الغربية كان قد تم تفكيكها في عام 2005. وأكدت وزارة الخارجية موقف مملكة البحرين الثابت الرافض للمستوطنات الإسرائيلية وتوسعها في الأراضي المحتلة، باعتبارها انتهاكًا لمقررات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي، وتهديدًا لعملية السلام وللجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لحلّ الدولتين ومبادئ القانون الدولي ومبادرة السلام العربية.

الأنباء - الكويت

العتيبي بحث مع سفير ألمانيا سبل تطوير العلاقات بين البلدين

التقى نائب وزير الخارجية السفير منصور العتيبي سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة لدى الكويت هانس كريستيان فرايهير فون ريبنيتس، حيث تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها على كل المجالات والاصعدة، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية. كما استقبل نائب وزير الخارجية السفير منصور العتيبي في ديوان عام الوزارة سفير جمهورية نيبال الفيدرالية الديموقراطية لدى الكويت دورجا براساد بهانداري، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى الكويت. وأشاد نائب الوزير خلال اللقاء بدور السفير وإسهاماته خلال فترة عمله في تعزيز العلاقات الكويتية النيبالية، متمنيا له كل التوفيق والسداد في حياته المهنية القادمة.