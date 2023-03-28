وكالة الأناضول

الخارجية التركية تستدعي السفير الفرنسي

استدعت وزارة الخارجية التركية، الإثنين السفير الفرنسي في أنقرة هيرفيه ماجرو، احتجاجا على استضافة مجلس الشيوخ الفرنسي أعضاء من تنظيم "واي بي جي YPG" الإرهابي. وبحسب مصادر دبلوماسية، أبلغت أنقرة السفير الفرنسي إدانتها "الشديدة" لاستضافة أعضاء من تنظيم "واي بي جي" الذي يعدّ امتدادا لتنظيم "بي كي كي" الإرهابي في سوريا، وتقليدهم "ميداليات شرف". وأبلغت الخارجية التركية السفير، تجديد أنقرة تطلعها إلى اتخاذ السلطات الفرنسية خطوات في إطار مكافحة الإرهاب، وعدم السماح لـ"مساعي شرعنة" تنظيم في سوريا يعد امتدادا لـ"بي كي كي" الإرهابي. وطلبت الوزارة من فرنسا "دعم حماية الحدود التركية وأمن المواطنين الأتراك، وحماية وحدة الأراضي السورية، والتصرف بما يتلاءم مع روح التحالف (في حلف شمال الأطلسي)". وذكرت المصادر الدبلوماسية للأناضول أنّ السفير التركي في باريس، سيبلغ السلطات الفرنسية المعنية رفض تركيا الشديد لما جرى في مجلس الشيوخ الفرنسي.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

نتنياهو: قررت تعليق التصويت على التعديلات القضائية ولكن لن نتنازل عنها أبدا

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، أنه "سيتم تأجيل التصويت على التعديلات القضائية ولكن لن يتم التنازل عنها"، لافتًا إلى أن حكومته "لن تقبل بنشوب حرب أهلية في بلاده. وقال نتنياهو، في كلمة متلفزة، "سنقوم بتأجيل التصويت على التعديلات القضائية ولكن لن نتنازل عنها أبدا". وأضاف: "لن أقبل بتمزيق الشعب الإسرائيلي ولن أترك بابا إلا طرقته من أجل الحوار والوصول إلى تسوية، ولن نقبل بحرب أهلية في المجتمع الإسرائيلي".