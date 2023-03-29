تحذير من تباطؤ محتمل للنمو العالمي لأدنى مستوى بحلول 2030

حذر تقرير للبنك الدولي من انخفاض سرعة الاقتصاد العامي الى أدنى مستوى بحلول عام 2030 مشيراً الى أن هذا الانخفاض سيكون الأدنى منذ ثلاثة عقود بما يستدعي الحاجة لزيادة الانتاجية وتكثيف الاستثمار والتجارة. وقدم التقرير الذي أصدره البنك الدولي بعنوان "هبوط آفاق النمو طويل الأجل: الاتجاهات والتوقعات والسياسات" تقييماً لمعدلات النمو في أعقاب جائحة كوفيد 19 وفي أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا مشيراً الى اتجاه مقلق من تلاشي العناصر كافة التي عززت التقدم والازدهار الاقتصادي.

اقتصاديون يرجحون دخول أميركا حالة ركود

ستدخل الولايات المتحدة على الأرجح في حالة ركود هذا العام وستواجه تضخماً مرتفعاً حتى عام 2024 على ما توقع غالبية الخبراء الاقتصاديين في ردهم على استطلاع تجريه الرابطة الوطنية لاقتصادات الأعمال (NABE) مرتين سنوياً، ويرى أكثر من ثلثي المستطلعة آراؤهم في الدراسة الاستقصائية الصادرة عن الرابطة الوطنية لاقتصادات الأعمال أن معدل التضخم سيبقى أعلى من 4 بالمائة في نهاية هذا العام وشارك 217 عضواً من الرابطة في الاستطلاع الذي أجري بين الثاني من آذار والعاشر منه، حسبما قالت المؤسسة في بيان. ورفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة 4.75 نقطة مئوية في محاولة لكبح ارتفاع التضخم الذي بلغ العام الماضي أعلى مستوى له منذ عقود.