TL

إقتصادياً ومالياً ألعين على تصنيف "مجموعة العمل المالي" للبنان وهي المجموعة المختصة بتقييم امتثال الدول لإجراءات ومعايير مكافحة تبييض الأموال وسط تخوف من إحالة لبنان إلى القائمة الرمادية بفعل ارتفاع معدلات تدوال النقد الورقي المدولر والمضاربات وهو ما يقلص قدرة السلطات النقدية على ضبط حركة السيولة بالعملة الصعبة.

المنار

لن يُغيِّرَ تقديمُ الساعةِ شيئاً في يومياتِ بلدٍ عالقٍ بعضُ أهلِه في مستنقعاتِ التاريخِ والانفعالِ وادعاءِ المظلوميةِ والاستهدافِ عندَ كلِّ مفترقٍ سياسيٍ أو ملفٍ أو استحقاق . وما جرى اليومَ في جلسةِ اللجانِ المشتركةِ في مجلسِ النوابِ دليلٌ على حجمِ الاحتقانِ الذي تعيشُه الطبقةُ السياسيةُ وتفرضُه على سائرِ البلاد ..

nbn

صحيح أن التظاهرات قد انكفأت وخلت شوارع المدن في الكيان العبري من المحتجين لكن الأزمة باقية وجمرها تحت الرماد. ذلك أن بنيامين نتنياهو أعلن تعليق مشروع التعديلات القضائية لا إلغاءه ما يعني إرجاء الأزمة لا إنهاءها.

mtv

ان ما حصل اليوم في مجلس النواب أكد من جديد أن اللجان مقبرة المشاريع. فالنواب اجتمعوا لاقرار ثمانية قوانين مبدئياً، وخرجوا من دون أن يقروا لو قانوناً واحداً عملياً . إنها دولة المؤسسات التي تتخبط، بل التي تنازع قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة .

NTV

دخلت "الرمانة" تشريعياً إلى "القلوب المليانة"، فانفجرت في اللجان النيابية وحولتها إرباً غير مشتركة واللجان التي كان في نيتها الانعقاد على صياغة تمويل للانتخابات البلدية. تحولت إلى حرب أهلية..

OTV

عملياً، حتى اللحظة، لا انتخابات بلدية واختيارية هذا العام، ولا تمديد إضافياً للمجالس البلدية والاختيارية الممدد لها أصلا منذ العام الماضي، وبناء عليه، نحن أمام فراغ جديد سيدهم حياتنا اليومية بعد مدة قصيرة جداً، إذا لم يخرج المعنيون بحل، خصوصاً لناحية ولاية المخاتير، وما يترتب على نهايتها بلا بديل من تداعيات، بالنسبة إلى المعاملات الرسمية التي ينطلق أكثرها من "ورقة مختار".

LBC

في تطور أميركي بارز يتعلق بالقيادة السورية، وفي توقيت يحمل دلالات، بالتزامن مع الحركة في اتجاه سوريا، فرضت الخزانة الأميركية عقوبات مشتركة مع المملكة المتحدة ضد أشخاص وشركات مسؤولة عن إنتاج وتصدير "الكبتاجون" في سوريا.

الميادين

وسائل إعلام إسرائيلية تؤكد أن الدعوات لاستمرار الاحتجاجات ضد نتنياهو وتعديلاته القضائية ما تزال مستمرة، على الرغم من إعلانه تأجيل البتّ بها وإقرارها، فيما تتهمه جهات إسرائيلية عديدة بفقدان المصداقية.

الجزيرة

رفعت وكالة الاستخبارات الداخلية البريطانية مستوى التهديد الإرهابي في إيرلندا الشمالية من "مهم" إلى "شديد"، قبيل زيارة متوقعة للرئيس الأميركي جو بايدن للاحتفال بالذكرى 25 لاتفاق السلام.

العربية

أدى انهيار بنك "سيليكون فالي" الأميركي، وهو أكبر فشل في منذ الأزمة المالية العالمية، والإنقاذ الطارئ لبنك "كريدي سويس" من قبل منافسه السويسري "UBS"، إلى عمليات بيع في الأسهم المصرفية مع انتشار مخاوف العدوى.