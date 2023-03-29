نداء الوطن – غادة حلاوي

تناولت موضوع اعتكاف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقالت، لم يباشر الرئيس ميقاتي أعماله كالمعتاد في السراي الحكومي ولولا التدخلات التي حصلت كان بوارد الإعتكاف والتوقف عن ممارسة مهامه الحكومية. وأضافت، من بيانه الأول الذي أعقب الهجوم عليه على خلفية إرجاء العمل بالتوقيت الصيفي إلى البيان الثاني الذي أعقب جلسة الحكومة للتأكيد على العمل بالتوقيت الصيفي. بين البيانين مشقة سياسية خاضها ميقاتي الذي أسرّ قبل مدة ليست بطويلة أنّه وبعد انتخاب رئيس للجمهورية سيغادر المسرح السياسي ليرتاح من عبء تحمل المسؤوليات. وفي هذا السياق، قالت مصادر مطلعة عن قرب إنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال فوجئ بحجم الردود التي أطلقت على مسألة من هذا النوع ولم يجد مبرراً لحملة طائفية على موضوع إداري صرف. كذلك أكدت المصادر نفسها أنّ الرئيس ميقاتي كان فعلاً بصدد الإعتكاف والمغادرة لكن تدخلات حالت دون مغادرته مسؤولياته وترك البلد رهين أزمته بينما مجلس الوزراء هو المؤسسة الوحيدة التي تسيّر أمور الناس والبلد في ظل تعطل مجلس النواب وانكفاء المؤسسات عن ممارسة عملها. وختمت المصادر مضيفةً لم يعد بمقدور رئيس حكومة تصريف الأعمال تحمّل كرة النار بمفرده فإمّا يتشاركون معه في حملها وإلاّ ماذا لو رماها في وجه الجميع؟