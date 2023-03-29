وكالة الأناضول

أثينا: أحرزنا تقدماً بشأن التعاون مع أنقرة في "الأجندة الإيجابية"

قال كوستاس فرانجويانيس، نائب وزير الخارجية اليوناني لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية، إنه تم إحراز تقدم بشأن التعاون بين بلاده وتركيا في إطار اجتماع "الأجندة الإيجابية". جاء ذلك في تصريح أدلى به لصحيفة كاثيميريني المحلية، قيّم فيه "اجتماع الأجندة الإيجابية الرابع" لخطة العمل المشتركة بين تركيا واليونان، وزيارته لأنقرة بمناسبة الاجتماع المذكور. وأوضح أن لقاءاته في أنقرة كانت مثمرة، مؤكداً حدوث تقدم في جميع جوانب الأجندة الإيجابية بين البلدين. وصرح باكتمال المفاوضات بشأن توقيع مذكرة تفاهم بين مكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية ومؤسسة إنتربرايز اليونانية. وتابع فرانجويانيس أنه في إطار "الأجندة الإيجابية"، تم اتخاذ خطوات لتحقيق التعاون بين عالم الأعمال في البلدين. كما ذكر أن الجانبين يسعيان إلى زيادة التعاون في مجالات مثل التنمية الزراعية والرياضة والبيئة. يذكر أن العاصمة التركية أنقرة احتضنت الأسبوع الفائت "اجتماع الأجندة الإيجابية الرابع" لخطة العمل المشتركة بين البلدين.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الاتحاد الأوروبي يعلن عن اجتماع بين كوسوفو وصربيا الأسبوع المقبل لمناقشة اتفاقية التطبيع

أعلن الاتحاد الأوروبي عن اجتماع الأسبوع المقبل بين مسؤولين من كوسوفو وصربيا، وذلك من أجل مناقشة اتفاقية التطبيع. ووفقاً لإفادة صحفية أدلى بها المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن، بيتر ستانو، سيجتمع كبير المفاوضين من كوسوفو وصربيا في بروكسل الأسبوع المقبل لمناقشة الخطوات الأولى نحو تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الجانبين خلال المحادثات في بلدة أوهريد بمقدونيا الشمالية. وقال ستانو: "سيعقد الأسبوع المقبل في بروكسل اجتماع بين كبير المفاوضين من كلا الجانبين، صربيا وكوسوفو، الذين دعاهم وسيط الاتحاد الأوروبي للحضور إلى بروكسل للمضي قدمًا في كل ما تم الاتفاق عليه في أوهريد والبدء واتخاذ الخطوات الأولى نحو التنفيذ".