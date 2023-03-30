TL

على رغم ان التباينات والخلافات الداخلية اللبنانية حيال الاستحقاق الانتخابي الرئاسي أكبر وأشد من المحاولات الاقليمية والدولية الرامية لبلورة أجواء تؤدي الى انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية فإن مرحلة جديدة بدأت تلوح في أفق الاستحقاق انطلاقا" من أجواء منقشعة في المنطقة من جهة، ومن جهة ثانية بتأكيد خارجي على جميع القوى السياسية اللبنانية المحلية: أن الشغور الرئاسي يجب أن ينتهي بأقرب ما يمكن بحسب ما نقلت أوساط سياسية مطلعة على مجريات الحركة الدبلوماسية في اتجاه لبنان في الأيام القليلة الماضية.

المنار

منتصف الليل يدخل لبنان التوقيت الصيفي وفق قرار الحكومة التي استجابت لمطالب المعترضين على اخراج لبنان من المنظومة العالمية اذا لم يلتحق بالتوقيت العالمي. وفي التوقيت نفسه قد ينقطع لبنان عن كل العالم الخارجي نتيجة وصول تداعيات اضراب عمال اوجيرو الى الانترنت، الذي بدأ يتداعى كسنترالات هواتف الدولة المتعبة، وغير القادرة على الوصول الى تفاهم مع أي قطاع من العمال المضربين .

nbn

صيام عن المواقف الداخلية في ملف الاستحقاق الرئاسي وسط ترقب لترجمة التواصل السعودي الفرنسي في ضوء الاتصال الاخير بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان.

mtv

ايها اللبنانيون، عذرا اذا بدأنا النشرة بخبرين غير مريحين. الاول، ان قطاع الانترنت مهدد وان لبنان قد ينقطع عن العالم الخارجي نتيجة الاضراب المفتوح الذي تنفذه نقابة موظفي اوجيرو. حتى الان، الكباش مستمر بين وزير الاتصالات والموظفين، واذا لم يتم التوصل الى حل ما فإن الانترنت قد يصبح عملة نادرة في لبنان. الخبر الثاني يتعلق بالتوقيت...

فالحكومة اللبنانية لم تتصل بالجهات المعنية والمسؤولة عن التوقيت في العالم، لا عندما قررت الابقاء على التوقيت الشتوي، ولا عندما تراجعت عن قرارها وعادت واعتمدت التوقيت الصيفي . وهذا ما يفسر ما حصل لاجهزة الخلوي أمس عندما عادت الى التوقيت الشتوي.

NTV

إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري قبل ظهر اليوم في السرايا وتم خلال اللقاء البحث في الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

OTV

نعم، حصل خطأ أمس في جلسة اللجان.

ونعم، حسناً فعل رئيس المجلس بالاتصال برئيس حزب الكتائب، وبالطلب من معاونه السياسي علي حسن خليل تقديم الاعتذار اليه، بمسعى من نائب رئيس المجلس.

LBC

حين ينزح المريض اللبناني إلى النازح السوري، ليتمكن من دخول المستشفى، بإمكان مسؤولينا أن يتخيلوا الدرك الذي وصل إليه المواطنون.

هذا ليس فقرة من مسلسل تلفزيوني يعرض في شهر رمضان المبارك، إنه واقع حقيقي، حيث يخير اللبناني بين الموت على باب المستشفى، وبين الإستعانة بنازح تكون بطاقته "تسهيل دخول" إلى المستشفى...

الميادين

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إن موسكو توقفت عن إشعار الولايات المتحدة بشأن أنشطتها النووية، بما يشمل الإطلاقات التجريبية، وذلك بعد انسحاب موسكو من معاهدة نيو ستارت للحد من الأسلحة النووية الشهر الماضي.

الجزيرة

أدى حمزة يوسف اليمين رئيساً لحكومة اسكتلندا اليوم الأربعاء ليصبح أول رئيس مسلم لحكومة في غرب أوروبا، لكن وسط خلافات داخل حزبه.

العربية

أصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، اليوم الأربعاء مرسوماً أميرياً بتعيين الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولياً للعهد في إمارة أبوظبي.