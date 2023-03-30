تناولت الصحف اليوم الملف الرئاسي، والبيان الصادر عن حاكم مصرف لبنان، إضافةً إلى تحديد جلسة استجواب حاكم مصرف لبنان في السادس من نيسان، وإضراب موظّفي أوجيرو، كما عودة العمل الى طبيعته في اقسام نقابة الأطباء ومكاتبها كافةً.

الملف الرئاسي

قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي ولبد جنبلاط إنّ الوضع في لبنان من سيىء إلى أسوأ نقدياً واقتصادياً، لأنّ المسؤولين عن الحكم لا يريدون المعالجات الجذرية، والاقطاب لدى اخواننا الموارنة قالوا، علينا انتخاب رئيس للجمهورية لكنهم مختلفون وكل منهم لديه شروطه على الاخر، أمّا الثنائي الشيعي فأعلن ترشيحه لسليمان فرنجية، وأنا مع التسوية وانتخاب رئيس يعطي آملاً في إصلاح جدي وحقيقي.

كذلك، جدّد النائب غسان عطالله رفض التيار انتخاب سليمان فرنجية مهما كانت الضغوط ولو تدخل كل العالم معنا، وقال لو مشى كل العالم بسليمان فرنجية فنحن لن نمشي، وهذا أمر محسوم مهما كانت التسويات. وانتقد مواقف الياس ابو صعب المعارضة لباسيل، وهاجم ميقاتي بعنف.

وفي هذا السياق، زار السفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السرايا الحكومي، ولفت البخاري بعد اللقاء إلى "مواصلة الجهود المُشتركة لحضّ قادة لبنان على انتخاب رئيس للجمهورية والمضيّ قدماً في الإصلاحات الجذرية".

بيان صادر عن حاكم مصرف لبنان

صدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة البيان الآتي "تتناول بعض وسائل التواصل الاجتماعي كما بعض وسائل الاعلام أخبارًا ملفقة مفادها آنه إبتداءً من اول الشهر المقبل ستكون Sayrafa حكرًا على الشركات وليس الأفراد او انها ستتوقف. ان كل هذه الأخبار مركبة وبعيدة كل البعد عن الحقيقة. وان العمليات على منصة Sayrafa مستمرة كالمعتاد ومرتكزة على المادتين ٧٥ و٨٣ من قانون النقد والتسليف. لذا اقتضى التوضيح".

استجواب سلامة

حدّد قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا جلسة في 6 نيسان المقبل لاستجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بعدما استكمل دراسة الملف. ولفتت المعلومات، إلى أنّ "القاضي أبو سمرا استعان، غداة تسلمه الملف، بثلاثة خبراء محاسبة اختصاصيين لإلقاء الضوء شفهياً في شأن نقاط تقنية عند الاقتضاء من دون تكليفهم من المحقق الأول بأي مهمة".

إضراب أوجيرو

اضرب الموظفين في هيئة "اوجيرو"، ما يُنذر إلى توقّف السنترالات، والانقطاع عن العالم.

وفي هذا السياق، قال وزير الاتصالات جوني القرم إثر خروج سنترالات المتن الأوسط، جل الديب، المريجة، سن الفيل، اليسار، العمروسية، حلبا، شتورة والدامور من الخدمة، معلناً انّه "في وقت كانت المساعي لمحاولة ايجاد حلول في بداياتها، تفاجأت بقرار إعلان الإضراب المفتوح من نقابة موظفي هيئة "أوجيرو"، وهناك بعض النّقاط الجوهرية التي وإن تمعّن الموظفون بها لعادوا فورًا إلى عملهم". وقأضاف: "للأسف، يأتي هذا الإضراب في وقت كنت من مركزي أحاول وبشتى الوسائل التي اتاحها أمامي القانون أن أجد حلاً ومخرجاً لمطالب الموظفين، الذين أقف إلى جانبهم، وأُؤكّد على كل مطالبهم التي تُعتبر محقّة من دون أدنى شك، إذ أنّهم يعانون تماماً كما يعاني أي موظف أو مواطن آخر من جراء الأزمة الاقتصادية والمعيشية والمالية التي يمرّ فيها لبنان ولا سيما القطاع العام". وسأل: "هل يجوز إعلان الإضراب وأنا كوزير مسؤول أخوض مفاوضات، وأحاول فتح الأبواب لأجل الوصول إلى حل يُرضي الموظفين؟ هل يُعقَل ان يعلن الموظفون الاضراب، ضاربين بعرض الحائط ما أقوم به من اتصالات واجتماعات لإنهاء هذا الملف، وغير آبهين بالـ5 ملايين لبناني بينهم أخوتهم واخواتهم وابناؤهم الذين لا يستطيعون الاستغناء عن خدمات القطاع؟". كذلك اعتبر أنّ "إعلان إضراب الموظفين هو بمثابة قرار متسرّع اتّخذتْه النقابة في وقت لم ينتظروا ما ستؤول إليه المساعي والحلول، علماً انّ اي قرارات لزيادة الرواتب والأجور لا تخضع إلى سلطتي أبدًا بصفتي وزيراً للاتصالات، انما هي أمور مناطة حصرًا بمجلس الوزراء مجتمعًا، ولا يمكن قانونياً ومن موقعي أن أُقرَّ هكذا مطالب منفردًا".

نقابة الأطباء

أعلن نقيب أطباء لبنان في بيروت البروفسور يوسف بخاش عن عودة العمل الى طبيعته في اقسام النقابة ومكاتبها كافة بعدما توصل مكتب مجلس النقابة الى حل الخلاف مع الموظفين على خلفية تعديل الرواتب والأجور.

واشار في بيان، إلى أنّ "التوافق على تعديل الرواتب جاء بعد سلسلة من الاتصالات والمشاورات بين المعنيين من الطرفين أدّت في النهاية إلى احتساب نسبة معيّنة من الراتب الأساسي بالفريش دولار". وقال: هذه الخطوة تأتي كمقدّمة لإعادة النظر في المعاش التقاعدي الذي سيلحظ بدوره نسبة منه تحتسب وفق سعر الصرف الحقيقي