الديار/ علي ضاحي

تناول لقاء بكركي وقال، تتجه الانظار الى "يوم الصلاة والتأمل"، الذي دعا اليه البطريرك الماروني بشارة الراعي النواب المسيحيين في بيت عنيا- حريصا في 5 نيسان المقبل. وفي هذا السياق، تكشف أوساط كنسية مقربة من بكركي، أنّ كل ما يحكى من سيناريوهات ليس واقعياً، فالبطريرك اراد من اللقاء ان يكون جامعاً، وان يكون روحياً بامتياز، وان يجمع بالصلاة والتأمل، وعلى مائدة واحدة من فرقتهم السياسة والاستحقاق الرئاسي والاستحقاقات الاخرى. وتشير الاوساط الى ان البطريرك الراعي يراهن على أن يكون يوم التأمل والصلاة صفحة جديدة من العلاقات المسيحية –المسيحية، وان "يهدي الله" الجميع للوصول الى حل للمعضلة الرئاسية. كذلك تجزم الاوساط ان الراعي لن يبحث الاستحقاق الرئاسي، كما تقول حتى الساعة لم تتبلغ بكركي اي تخلف عن الحضور او عدم مشاركة في اليوم الروحي، باستثناء ما اعلنه النائبان الياس بو صعب وبولا يعقوبيان عبر الاعلام. أمّا عن اتصالات الراعي الرئاسية داخلياً وخارجياً، تكشف الاوساط ان لقاءاته الثنائية لم تنقطع مع القوى السياسية والحزبية والنيابية الاسلامية والمسيحية، وهو ثابت على موقفه لجهة التمسك بمواصفات الرئيس الوطني والجامع، ولم يتطرق الى اي اسم او مرشح ولا يعتزم ذلك.