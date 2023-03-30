روسيا اليوم

بعد 20 عاما من اجتياحها.. مجلس الشيوخ الأمريكي يسحب "الضوء الأخضر" لغزو العراق

يستعد مجلس الشيوخ الأمريكي للتصويت اليوم الأربعاء على إلغاء إجراء اتخذ عام 2002 أعطى الضوء الأخضر لغزو العراق في مارس عام 2003.

بذلك سينهي "الشيوخ الأمريكي" تفويضا استمر لأكثر من عشرين عاما لرؤساء الولايات المتحدة لاستخدام القوة في ذلك البلد، ويعيد سلطات إعلان الحرب إلى الكونغرس.

ولا يتوقع أن يؤثر القرار على أي انتشار حالي للقوات الأمريكية، التي لا يزال هناك حوالي 2500 جندي منها في العراق بدعوة من حكومة بغداد، حيث يقدمون المساعدة والمشورة للقوات العراقية.

كما سيلغي القرار إجراء اتخذ عام 1991 يفرض عقوبات بسبب حرب الخليج التي قادتها الولايات المتحدة.

ويقدر عدد القتلى العراقيين خلال الحرب بمئات الآلاف، كما قتل نحو 5000 جندي أمريكي بعد أن زعمت إدارة الرئيس الأسبق جورج بوش زورا امتلاك العراق أسلحة دمار شامل.

وقال تشاك شومر، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ: "الأمريكيون يريدون وضع حد لحروب الشرق الأوسط التي لا تنتهي. وتمرير هذا الإلغاء خطوة ضرورية لوضع هذه الصراعات المريرة خلفنا تماما".

يقول مؤيدون، بينهم ما يقرب من 20 عضوا جمهوريا بمجلس الشيوخ، إن الإلغاء ضروري لمنع الانتهاكات في المستقبل، ولتعزيز عملية جعل العراق شريكا استراتيجيا للولايات المتحدة، بينما يقول المعارضون إن الإلغاء قد يظهر ضعفا لأن الولايات المتحدة لا تزال تواجه صراعا في الشرق الأوسط.