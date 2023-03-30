وكالة الأناضول

أردوغان: ننتظر دعم المجر لدفع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده تنتظر من المجر مواصلة دعمها لدفع الأجندة الإيجابية مع الاتحاد الأوروبي. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع نظيرته المجرية كاتالين نوفاك، في العاصمة أنقرة. وأوضح أردوغان أن تركيا على استعداد مع أذربيجان لتقديم كل أنواع الدعم لإيصال الغاز الطبيعي إلى المجر عبر خط الأنابيب العابر للأناضول "تاناب". وقال: "ننتظر من المجر مواصلة دعمها وتعزيزه لدفع الأجندة الإيجابية في العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

مصدر لـ"سبوتنيك": نواب وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران يجتمعون الاثنين المقبل في موسكو

تستضيف موسكو، يوم الاثنين المقبل، اجتماعاً رباعياً على مستوى نواب وزراء خارجية سوريا وروسيا وتركيا وإيران، لتقريب وجهات النظر بين دمشق وأنقرة، حسبما أبلغ مصدر سوري مطلع وكالة "سبوتنيك".

وقال المصدر إن "نواب وزراء خارجية سيجتمعون في موسكو يوم الاثنين 3 نيسان المقبل". وفي وقت سابق من اليوم، أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو، أنه "سيتم عقد اجتماع بين سوريا وإيران وتركيا وروسيا على مستوى نواب وزراء الخارجية الأسبوع المقبل".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أكد الرئيس السوري بشار الأسد، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن "اللقاء مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرتبط بانسحاب تركيا من الأراضي السورية ووقف دعم الإرهاب، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل بدء الحرب في سوريا