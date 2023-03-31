TL

في لبنان وفي تلفزيون لبنان تقف إحدى الزميلات على شفا الموت منتظرة موافقة الضمان على معاملات غسل الكلي وتعد الساعات العصيبة ولا تجد من يسأل عن روحها. إنه نموذج عن آلاف اللبنانيين الذين يدفعون عنهم الموت بأنفاسهم المتبقية.

المنار

شمعة وسط الظلام الذي يسيطر على البلاد اضاءتها لجنة المؤشر بادارة وزير العمل مصطفى بيرم، فتطلعت الى القطاع الخاص رافعة الحد الادنى للاجور الى تسعة ملايين ليرة، مع بدل نقل عن كل يوم عمل مئتين وخمسين الف ليرة .

nbn

وسط أفق سياسي مسدود وإستحقاق رئاسي في حال موت سريري تتوالى التداعيات المتفجرة للأزمات وفي مقدمها الهموم الإجتماعية والحياتية والمعيشية. ومن رحم هذه الهموم كان التحرك الإحتجاجي الميداني للعسكريين المتقاعدين بين ساحة رياض الصلح ومحيط مصرف لبنان.

mtv

ايها اللبنانيون، لا تخافوا... السلطة الرابعة بألف خير!...

ففي زمن سقوط السلطات الدستورية الثلاث تثبت السلطة الرابعة، انها الوحيدة القادرة على المراقبة والمحاسبة ! هذا ما حصل في بداية الاسبوع مع تراجع الحكومة عن قرارها بتأخير التوقيت الصيفي.

NTV

إن البلدَ المطلوب غيرُ متوفرٍ حالياً.. والرجاء عدمُ المحاولة لاحقاً لأنّ لبنان سيصبحُ خارجَ الخدمة.. فوسْطَ ثورةِ الذكاءِ الاصطناعي، عُدنا الى عصورٍ حجرية، ونَزحَ لبنان من القريةِ الكونية إلى "حارة كل مين إيدو إلو".. وهو يستعد ّلتطوير "مرقد العنزة" و"مرسال المراسيل"، والحمام الزاجل لقضاءِ حوائجِ اتصالاتِنا.. ومعَ دخولِ إضراب موظفي أوجيرو نهايةَ أسبوعِه الثاني، أصبح جوني القرم "ناطور المفاتيح" لوِزارةِ اتصالات ستكونُ معزولةً عن العالم.

OTV

بين الخامس والثالث عشر من نيسان المقبل، أكثر من رسالة وعبرة.

في الموعد الأول، رسالة روحية من الصرح البطريركي، الذي يجمع النواب المسيحيين للصلاة في أربعاء أيوب، بعد نفاذ صبر الكنيسة والمؤمنين من رفض التواصل، واعتماد التحريض لغة تخاطب بين الأطراف، والتخوين سلاحا يقاتل به الأخ أخاه، فيما السفينة تغرق، وما من معين. أما في الموعد الثاني، فعبرة رياضية، من مباراة في كرة القدم، تعتزم لجنة الشباب والرياضة تنظيمها بين نواب مختلفين في السياسة، في استعادة لتجربة نجحت قبل ثلاثة عشر عاما في جمع الأضداد وطرح الخلافات، ولو لساعتين.

LBC

بين "الذكاء الأصطناعي" و"الغباء الطبيعي"، لا يصعب الاختيار. العالم اليوم منقسم، بين من يسعى إلى أن يكون من بلدان "الذكاء الأصطناعي" وبين أن يبقى في "الغباء الطبيعي".

الميادين

تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين، في شوارع تل أبيب، دعمًا لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، والتعديلات القضائية.

الجزيرة

أفادت وسائل إعلام أميركية، عن إغلاق قاعدة أندروز الجوية بولاية ميريلاند، بعد الإبلاغ عن وجود شخص مسلح قرب سكن القاعدة، مشيرة إلى أنّ "المشتبه فيه رجل أبيض يحمل بندقية من طراز AR-15، وليس هناك ما يشير إلى أنه أطلق النار".

العربية

دعا الرئيس الأميركي جو بايدن، الهيئات الناظمة للقطاع المصرفي، إلى "إعادة فرض قواعد أكثر صرامة على البنوك المتوسطة الحجم"، معتبرا أن "الخطوة من شأنها الحؤول دون أن يواجه مزيد من المؤسسات مصير بنك سيليكون فالي".