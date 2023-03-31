روسيا اليوم

اتصال هاتفي بين لافروف ونظيره التونسي يبحثان فيه مجموعة قضايا تخص البلدين والمنطقة

تلقى وزير الخارجية التونسي، نبيل عمار، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بحث أهمية المواقف المتوازنة والمسؤولة في عالم يشهد تغيرات عميقة وسريعة. وكانت المكالمة مناسبة جدد خلالها الوزير الروسي سيرغي لافروف، التهاني لنبيل عمّار، بمناسبة نيله ثقة سيادة الرئيس التونسي قيس سعيد، بتعيينه على رأس الدبلوماسية التونسية، وذلك بعد رسالة التهنئة التي كان قد وجهها له سابقا. وتناولت المحادثة بالأساس علاقات الصداقة العريقة بين البلدين، القائمة على الاحترام المتبادل وخدمة المصالح المشتركة. وتبادل الطرفان الرأي حول أهمية المواقف المتوازنة والمسؤولة في عالم يشهد تغيرات عميقة وسريعة. كما تطرق الوزيران إلى أهم الاستحقاقات الثنائية القادمة، وسبل تطوير التعاون الثنائي في شتى المجالات، وتشاورا حول المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.