وكالة الأناضول

تركيا.. شاطئ "كابوتاش" يجذب السياح بلونه الفيروزي

يجذب شاطئ "كابوتاش" بولاية أنطاليا جنوبي تركيا، السياح والزوار بلونه الفيروزي، وهو مصنف ضمن قائمة أفضل 40 شاطئا في أوروبا. وتشكلت مناظر بديعة على الشاطئ الفيروزي الذي يعانق زرقة السماء مع اعتدال درجات الحرارة بحلول الربيع، ما انعكس إيجابا على زيادة حركة السياحة. ويبعد الشاطئ الجميل قرابة 20 كيلومترا عن بلدة "قاش" بأنطاليا، حيث يصل السائحون إليه بعد النزول من أعلى منحدر، حيث يستقبلهم مشهد التقاء مياه باردة قادمة من أعالي الجبال مع مياه البحر المالحة. وإن لم يكن بقصد السباحة، يقصد الزائرون هذا الشاطئ لالتقاط الصور، لما يمتع أعينهم من منظر ساحر، ومشهد تلاطم الأمواج الفيروزية على الشاطئ الرملي. ويحل شاطئ "كابوتاش" ضمن قائمة أفضل 40 شاطئا في أوروبا وفق تصنيف لصحيفة الغارديان البريطانية.​​​​​​​

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

البنتاغون: الولايات المتحدة دربت نحو 7 آلاف جندي أوكراني

قال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر إن الولايات المتحدة دربت نحو سبعة آلاف جندي أوكراني وأن 26 دولة أخرى دربت أكثر من 11 ألف جندي. وفقًا لرايدر، أكملت الولايات المتحدة أيضًا تدريب 65 عسكريًا أوكرانيًا على استخدام نظام الدفاع الجوي باتريوت. وحدد أنهم أرسلوا إلى أوروبا مع متخصصين أوكرانيين آخرين لإدارة أنظمة الدفاع الجوي "التي قدمتها الولايات المتحدة وألمانيا وهولندا". وأضاف رايدر خلال إفادة دورية، اليوم الخميس: "هذا الأسبوع ، أكمل 65 عسكريًا أوكرانيًا مضادًا للطائرات تدريبات على أنظمة باتريوت في فورت سيل، أوكلاهوما، والآن عادوا إلى أوروبا".