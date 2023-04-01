وكالة الأناضول

"ايلتر".. نظام دفاعي تركي يعترض المسيّرات بمهارة

أدخلت القوات المسلحة التركية، رسميًا ولأول مرة، النموذج الجديد لنظام الكشف عن الطائرات المسيرة والوقاية منها والمعروف باسم ايلتر (İlter) ضمن عتادها الحربي. وتمكنت شركة "بوغاز ايجي" التركية المختصة في التقنيات الدفاعية من تطوير نظام جديد للكشف عن الطائرات المسيرة والوقاية منها. النظام الجديد يعمل على اكتشاف واعتراض الطائرات المسيرة بدون طيار، ويعتبر أحد المنتجات الدفاعية القليلة عالميا التي تتمتع بخاصية تشويش الإحداثيات. ومن خلال هذا النظام توفر شركة "بوغاز ايجي" حلولًا مستقلة وذكية لا تضر بصحة الإنسان، وقد تمكنت من تطوير حلول فعالة ضد التهديدات المتزايدة خلال السنوات الأخيرة للطائرات بدون طيار. وجاء استخدام القوات المسلحة التركية لنظام الكشف عن الطائرات المسيرة والوقاية منها "ايلتر"، في إطار الجهود الرامية لتشويش إحداثيات وتطوير تدابير فعالة للتهديدات المتغيرة لهذا النوع من الطائرات. وتستخدم القوات الأمنية والمسلحة التركية نظام "ايلتر" منذ 3 سنوات، كما تمكنت الشركة المنتجة من تصدير النظام للعديد من الدول في مقدمتها ليبيا وأذربيجان وباكستان وإندونيسيا والعراق. ويعمل نظام "ايلتر" بشكل فعال على اكتشاف جميع أنواع الطائرات المسيرة بدون طيار، وتشويش تردداتها وإحداثياتها. كما يستطيع اكتشاف جميع المسيرات ذاتية التحكم أو التي يتم التحكم فيها عن بُعد، ومنع المركبات الطائرة المستقلة من الوصول إلى هدفها من خلال تشويش الإحداثيات.

الولايات المتحدة تسحب مقاتلات F-15 و F-16 من الشرق الأوسط لمحاربة الصين وروسيا؛ ويمكن أن تستبدلهم بـ A-10 Warthogs

لتوفير المزيد من مقاتلات الخطوط الأمامية لمواجهة الصين في غرب المحيط الهادئ وروسيا في أوروبا ، طلب جيش الولايات المتحدة نشر الطائرات الهجومية من طراز A-10 Warthog في الشرق الأوسط وسحب المقاتلات المتقدمة المنتشرة هناك. ومع ذلك ، فإن هذا يتعارض مع خطط القيادة المركزية (CENTCOM) التي تشرف على الشرق الأوسط والقوات الجوية الأمريكية نفسها. تحتاج القيادة المركزية الأمريكية إلى عدد من الطائرات المتطورة في المنطقة ، بما يتماشى مع متطلباتها المنصوص عليها من سربين ونصف على الأقل. في غضون ذلك ، تريد قيادة القوات الجوية الأمريكية إحالة طائرات A-10 إلى التقاعد بشكل عاجل وتحرير الأموال لبرامج أخرى.

طائرات A-10 غير مناسبة للحرب مع الصين

ووفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال (WSJ) ، فإن طائرات A-10 ، التي من المرجح أن يتم نشرها في الشرق الأوسط بحلول أبريل ، هي جزء من خطة أوسع لنشر قوات برية وبحرية “متواضعة” تحت قيادة القيادة المركزية الأمريكية في المنطقة. حيث ستحتاج مواجهة موسكو وبكين إلى أقصى قدر من الموارد العسكرية – الجوية والبرية والبحرية – والشرق الأوسط يهدأ تدريجياً ، وربما يتطلب تدخلاً أقل من الولايات المتحدة. بخلاف ذلك ، تم تقييم طائرات A-10 على أنها قليلة الفائدة أو معدومة في الحرب مع الصين ، والتي ستكون في الغالب معركة جوية وبحرية. لا يمكن أن تحمل صواريخ كروز طويلة المدى ومضادة للسفن أو للهجوم البري ، وربما تكون أكثر ملاءمة للحرب البرية لأنها طائرة هجوم بري. كونها قادرة على الإقلاع من مدارج قصيرة وغير مجهزة نسبيًا ، يمكن أن تسبب أضرارًا جسيمة للجيش البري المجهز بالدبابات والقوات البرية والمركبات المدرعة ، وهو سيناريو محتمل في أوروبا إذا اشتبك الناتو والولايات المتحدة مع روسيا. هناك مطلب مماثل في الشرق الأوسط ، حيث لا تزال القوات الأمريكية تقاتل إرهابيي تنظيم الدولة في العراق وسوريا “قتل ما يقرب من 700 منهم العام الماضي” ، حسبما نقلت وول ستريت جورنال من السجلات العسكرية الأمريكية. وقالت وول ستريت جورنال: “تحاول القوات الأمريكية أيضًا ردع الميليشيات المدعومة من إيران ، والتي يقول المسؤولون الأمريكيون إنها نفذت 78 هجوماً ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف بطائرات مسيرة وصواريخ وقذائف هاون منذ يناير 2021”. طائرات A-10 فعالة ضد الميليشيات المسلحة تسليحًا خفيفًا أو “السفن البحرية الإيرانية”.

التركيز على أوروبا والمحيط الهادئ

بموجب الخطة الجديدة ، سيتمركز سرب من طائرات A-10 في الشرق الأوسط ، إلى جانب سربين من طائرات F-15E و F-16. عادة ما يتكون سرب المقاتلات الأمريكية المنتشرة في المنطقة من ما يقرب من 12 طائرة. سيتم نقل تلك المقاتلات الأكثر حداثة إلى المحيط الهادئ وأوروبا ، أين تتصاعد التوترات. تأتي هذه الخطوة أيضًا جنبًا إلى جنب مع جهود أمريكية أخرى لتعزيز القواعد العسكرية في المحيط الهادئ ضد الصين. محاولة تأمين الوصول الكامل إلى القواعد العسكرية الفلبينية في منطقتي إيتبايات وكاجايان كجزء من اتفاقية التعاون الدفاعي المعزز (EDCA) ، وإنشاء فوج بحري ساحلي (MLR) في أوكيناوا وحمل اليابان وتايوان على الموافقة على إنشاء مستودعات ذخيرة أمامية.

لم تعد الولايات المتحدة والشرق الأوسط بحاجة إلى بعضهما البعض؟

بالنسبة للشرق الأوسط ، كان هناك شعور عام في الإدارة على مدى السنوات القليلة الماضية أن المنطقة يمكنها المضي قُدمًا حتى بوجود عسكري أمريكي ضئيل ، خاصة بعد غزو العراق وعمليات تغيير النظام السوري. غالبًا ما لجئنا للسياسات التي تتمحور حول الجيش بإيمان غير واقعي بالقوة وتغيير النظام لتحقيق نتائج مستدامة بينما نفشل في حساب تكاليف الفرصة البديلة للأولويات العالمية المتنافسة أو العواقب غير المقصودة” ، وفق ما ذكرته استراتيجية الأمن القومي للبيت الأبيض لعام 2022 ( NSS). على وجه التحديد ، كان هذا في القسم الذي يدعم خفض التصعيد والتكامل في دول الشرق الأوسط. مع التقارب الذي توسطت فيه الصين بين إيران والمملكة العربية السعودية – والذي ميز أيضًا صعود بكين كصانعة سلام ، مما أثار استياء واشنطن كثيرًا – من المتوقع أن تهدأ المنطقة أكثر. كان التنافس الطويل الأمد بين الرياض وطهران مصدر العديد من الصراعات. مع معالجة هذا الصدع الأساسي ، يمكن القول إن الولايات المتحدة ستستغل الإنجازات الدبلوماسية للصين لإعادة توجيه نفسها عسكريًا.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

"6 جي-30"... قاذف روسي يطلق 16 قنبلة في الدقيقة

تطور روسيا أنواعا مختلفة من قواذف القنابل ومنها القاذف "6 جي - 30" المضاد للأفراد، الذي يمكنه استهداف خنادق الجنود خلال المهام الهجومية. تم تصميم القاذف "6 جي-30" كسلاح للجنود يمنحهم قوة نيرانية إضافية تمكنهم من تدمير تحصينات جنود العدو مثل الخنادق والملاجئ المفتوحة والموانع الطبيعية، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.

ما هي المواصفات الفنية للقاذف "6 جي - 30"؟

عيار القنابل: 40 مم.

نظام التعمير: 6 قنابل في 6 مواسير.

المدى المؤثر للإطلاق: 380 مترا.

سرعة القنبلة عند فوهة القاذف: 73 مترا في الثانية.

الوزن: 6.2 كغم تقريبا.

الطول الكلي: 69 سم.

الطول في وضع الطي: 52 سم.

معدل الإطلاق: 16 قنبلة في الدقيقة.

ولفت الموقع إلى أن قاذف القنابل الروسي "6 جي - 30" يعد سلاحا جيدا لجنود المهام الخاصة في عمليات الاقتحام بفضل بساطة التصميم وسهولة الاستخدام في جميع ظروف القتال ويمكنه إطلاق قنابل مميتة وأنواع أخرى غير مميتة