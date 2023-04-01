TL

أكد رئيس جمعية “قولنا والعمل”الشيخ الدكتور أحمد القطان خلال موقفه السياسي الأسبوعي وبمناسبة ذكرى “يوم الأرض”، على وجوب دعم القضية الفلسطينية وقال: ” نحن في هذه الأجواء نعيش يوم الأرض وبالرغم من كل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي نعيشها لن ننسى أرضنا ولن ننسى مقدساتنا ولن ننسى المسجد الأقصى وفلسطين، وسنبقى في مناسبة يوم الأرض وفي غير يوم الأرض، متمسكين بهذه الأرض الطاهرة مسرى الرسول، هذه الأرض التي قدسها وباركها الله سنبقى متمسكين بالعودة الى فلسطين فاتحين منتصرين”.

المنار

توجه رئيس “المركز الوطني في الشمال” كمال الخير، خلال استقباله وفودا شعبية في دارته في المنية، بمناسبة “يوم الأرض”، بالتحية الى “الشعب الفلسطيني المكافح والمناضل الذي يقدم التضحيات يومياً في مواجهة الغطرسة الصهيونية على كامل الأراضي الفلسطينية”. وقال: “كل الأحرار والشرفاء سيبقون إلى جانب الشعب الفلسطيني داعمين لمقاومته و لنضاله المشروع لتحرير الأرض والأسرى والمقدسات التي يدنسها العدو المدعوم من الإدارة الأمريكية و أشرار العالم”، مؤكدا “ضرورة دعم المقاومة التي تقدم التضحيات الجسام، لأن التجارب أثبتت أن العدو لا يفهم إلا بلغة المقاومة فقط”.

nbn

اتجهت الانظار اليوم الى العاصمة الفرنسية باريس التي وصلها رئيس تيار المرده سليمان فرنجية في زيارة التقى خلالها مستشار الرئيس الفرنسي باتريك دوريل وبطبيعة الحال الاستحقاق الرئاسي سيكون حاضرا على طاولة البحث وخلال اللقاءات الاخرى التي سيعقدها فرنجية في باريس حراك دبلوماسي خارجي ايضا باتجاه بيروت بحيث يصل وزير الخارجية القطري محمد بن العزيز الخليفي بيروت الاثنين المقبل للقاء المسؤولين اللبنانيين وعلى راسهم رئيسي مجلس النواب وحكومة تصريف الاعمال نبيه بري ونجيب ميقاتي فضلا عن لقائه عددا من الشخصيات.

mtv

سليمان فرنجية في فرنسا، انه الخبر الاساسي اليوم. اهمية الزيارة انها أول زيارة علنية لرئيس تيار المردة، الى عاصمة معنية جداً بالملف الرئاسي. ووفق المعلومات فان فرنسا ابلغت فرنجية انها فعلت ما في وسعها مع المملكة العربية السعودية ومع قطر لاقناعهما بالسير به، لكن لا تجاوب حتى الان. وبالتالي فان باريس نصحته باعتماد احد طريقين: اما مواصلة معركته الرئاسية ومحاولة احداث خرق في الجدار المسدود عربياً، او الانسحاب من السباق الرئاسي باعتبار انه يفتقر لامرين اساسيين: الدعم العربي، والتأييد المسيحي. فماذا سيقرر رئيس تيار المردة؟ هل يواصل معركته ام ينسحب بهدوء، وخصوصاً انه لم يعلن ترشحه رسميا بعد؟ حكومياً، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يعد لعقد جلسة لمجلس الوزراء مطلع الاسبوع المقبل، اي بعد عودته من زيارة الحج الى السعودية.

NTV

بالبريد العاجل أستدعي رئيس تيار المردة سليمان فرنجية إلى باريس وفي قصر الإليزيه جرى اللقاء بين رئيس تيار المردة والمسؤول عن الملف اللبناني باتريك دوريل. وامام المندوب السامي خضع مرشح الثنائي الشيعي لامتحان الدخول إلى قصر بعبدا بمجموعة ضمانات من بنات الأفكار الفرنسية. وبناء على اقتراح الرئيس إيمانويل ماكرون بعيد الاتصال الهاتفي مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والدخول الروسي على خط بنشعي عبر سفيره في بيروت وبحسب المعلومات فإن الجانب الفرنسي أبلغ فرنجية فشل مبادرته التي قضت بالاتفاق على اسمي رئيس الجمهورية والحكومة وأن "الفحصوص الرئاسية " التي كان على فرنجية الاجابة عليها تتعلق بشكل الحكومة وبيانها الوزاري ورؤيته للإصلاحات وعدم التغريد خارج السرب العربي إضافة إلى ملفات أخرى تبدأ بضبط الحدود ولا تنتهي عند الاتجار بالمخدرات. وعلى الحراك الفرنسي الروسي غادر السفير السعودي بيروت متوجها إلى المملكة السعودية مصحوبا على متن تغريدة تقول ان ما افسدته شهور العام تصلحه أيام رمضان.

OTV

بحسب المتحمسين لمرشح حركة أمل وحزب الله سليمان فرنجية، المسافة بين بنشعي وبعبدا لم تعد بعيدة. ولم يعد ينقص رئيس المردة إلا زيارة يقوم بها للسعودية قريبا، حتى يصبح الرئيس الرابع عشر للجمهورية اللبنانية بعد الاستقلال، والحادي والعشرين منذ ولادة الجمهورية وإعلان الدستور. وبحسب الرافضين لمرشح الثنائي، فاستدعاؤه على عجل الى باريس التي استقبلت قبله وليد جنبلاط، والتي يمكث فيها مروان حمادة للمتابعة، هدفه التنصل من دعم ترشيحه، سواء بشكل مباشر، او من خلال دعوته الى البحث في مرشح ثالث.

LBC

في اجتماع عقد في آذار الفائت بمبنى الامم المتحدة في نيويورك، لم تكن حرب اوكرانيا وسياسة الدول، وملفات التضخم الاقتصادي والنزوح وحدها حاضرة، فالدول الاعضاء في المنظمة الدولية خصصت جلسات مغلقة، لدراسة تطور الذكاء الاصطناعي السريع وكيفية التعامل مع كل التطورات المحيطة به. قد يتساءل اللبنانيون لماذا الحديث اليوم عن الذكاء الاصطناعي، وهمومهم تكاد تختصر بكيفية البقاء على قيد الحياة. لهذا السبب بالذات، يصبح الذكاء الاصطناعي اولوية... فمن سلب اللبنانيين، إبان الحرب ارواحهم، وابان السلم اموالهم يكاد اليوم يسلب قدرتهم على التطور ويضرب احد ابرز عناصر قوتهم.

الميادين

تمكن أفراد الشرطة الإسبانية بمدينة بلد الوليد، من الإفراج عن مواطنة مغربية كانت قد اختطفت واحتجزت لمدة شهر لدى شخص في إحدى مزارع الماشية، مجبرة على العمل في ظروف غير إنسانية.

الجزيرة

أعلنت شرطة العاصمة السويسرية برن، أن "قطارين إقليميين خرجا عن سكّتيهما الجمعة على بعد عشرات الكيلومترات الواحد من الآخر، ما أدى إلى إصابة عدة أشخاص شمال الكانتون".

العربية

أكدت سلطة الطيران المدني العراقي، أن "الرحلات الجوية في مطار بغداد الدولي ما زالت مستمرة مع توفر مدى رؤية مقبول حتى الآن رغم العاصفة الترابية".