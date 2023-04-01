الديار – فادي عيد

قال أن باريس باتت مفتوحة للمرشحين، أو ممّن يتم التداول بأسمائهم، وتحديداً الذين لهم حظوظ حقيقية وباتوا معروفين من خلال حراكهم، وما يجري في الكواليس، ولكن فرنسا لن تتخطى، أو بإمكانها تزكية فرنجية، دون إجماع الدول، والأمر عينه في الداخل اللبناني، حيث الإصطفافات والإنقسامات، ما يعني، بحسب المعلومات، أن ما يحصل اليوم في باريس، إنما هو الإنطلاق نحو مرحلة الحسم، بعدما وصلت الأمور على الساحة اللبنانية إلى نقطة قد تتحوّل إلى صراعات سياسية، وربطاً بأوضاع إقتصادية بالغة الخطورة إلى اهتزازات أمنية ومزيداً من الإنقسامات.

الجمهورية – طارق ترشيشي

قال أنه منذ وصول رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية إلى باريس، تركّزت الأنظار والاهتمامات على زيارته للعاصمة الفرنسية، التي جاءت بعد ايام من الاتصال الشهير الذي أجراه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان، وتناولا فيه حصراً اوضاع لبنان واستحقاقاته، في اطار التعاون القائم بين البلدين إزاء هذا الملف.