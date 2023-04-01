وكالة الأناضول

ليتوانيا وإستونيا ترحبان بمصادقة تركيا على انضمام فنلندا للناتو

رحبت ليتوانيا وإستونيا بمصادقة البرلمان التركي على بروتوكول انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو). وفي تغريدة عبر تويتر، قال وزير الخارجية الليتواني غابريليوس لاندسبيرغيس، إن بلاده ترحب بقرار تركيا بشأن فنلندا. وأردف "الآن نتطلع لانضمام الدولة البلطيقية الرابعة السويد إلى الناتو". من جهتها قالت رئيس الوزراء الإستوني كايا كالاس عبر تويتر:" كافة الحلفاء وافقوا على انضمام فنلندا إلى الناتو، جيراننا الشماليون الأعزاء، مرحبا بكم في الناتو".

وأردفت : "هذه لحظة تاريخية لمنطقة بحر البلطيق وللتحالف بأكمله". وأعربت كالاس عن أملها في مصادقة تركيا والمجر على عضوية السويد أيضا بسرعة.​​​​​​​ والخميس، وافقت الجمعية العامة للبرلمان التركي على مشروع قانون للتصديق على بروتوكول انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

مصدر: إطلاق روبوت "ماركر" مزود بنظام "كورنيت" لتلبية احتياجات العملية الخاصة

زُود الروبوت القتالي الروسي "ماركر" بمنظومة قوية مضادة للدبابات "كورنيت" كسلاح، يمكن لصاروخه الموجه اختراق أكثر من متر واحد من الدروع. وقال مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، إنه مع مثل هذه الأسلحة، من المخطط إطلاق الروبوت بسرعة في سلسلة لاستخدامها لاحقًا في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. كما أضاف المصدر أن "مجمع ماركر الروبوتي، المجهز بوحدة قتالية جديدة بمنظومة كورنيت، بعد تعديل عدد من النقائص، من المخطط إدخاله على الفور في الإنتاج الضخم لتلبية احتياجات الجيش في العملية الخاصة". وتابع المصدر: "بالنظر إلى أن كورنيت قادرة على اختراق أكثر من متر واحد من الدروع المتجانسة، فإن الروبوت المجهز بمثل هذا المجمع سيكون مفيدا للغاية في مكافحة المركبات المدرعة للعدو والأشياء الأخرى".