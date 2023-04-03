الشرق الأوسط 2-4-2023

ما هو مرض رمد العيون؟

يعاني عدد كبير من الأشخاص حول العالم من مرض رمد العين، ولكن غالبا ما يجهلون نوعه، نظرا لكونه أحد أنواع أمراض الحساسية التي تصيب ملتحمة العين، أي الغشاء الرقيق الذي يغطي بياض العينين والجفنين من الداخل. ويؤدي هذا المرض إلى انتفاخ العين واحمرارها وزيادة الإفرازات والدموع، وكثيرا ما يصيب البشر في فصلي الربيع والصيف. إن الرمد أو التهاب الملتحمة نوعان: التهاب الملتحمة المعدي وغير المعدي. لالتهاب الملتحمة المعدي أسباب عدة منها فيروسات الـ«كلاميديا» والـ«هربس». فعندما يفرك المريض عينيه لإحساسه بالحرقة والحكة فيهما فتنتقل الجراثيم إلى يديه وتبقى فيهما، وبذلك تنتقل الجراثيم إلى الآخرين عند المصافحة مثلا، بل وقد تنتقل العدوى إلى الآخرين عن طريق رذاذ القطرات الدمعية المعدية. أما التهاب الملتحمة غير المعدي فينشأ نتيجة عوامل بيئية، مثل هبوب الرياح والغبار والغازات والأبخرة الملوثة وضوء الشمس الشديد السطوع أو غاز الكلور الموجود في أحواض السباحة، وقد يترافق التهاب الملتحمة بإصابات القرنية أو بأمراض الحساسية الأنفية.