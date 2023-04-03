وكالة الأناضول

"طيران البلطيق" تجري أول رحلة إلى مطار إسطنبول

أجرت شركة طيران البلطيق " AirBaltic" ومقرها لاتفيا، الأحد، أول رحلة جوية إلى مطار إسطنبول. وأقيم بهذه المناسبة حفل في مطار إسطنبول، بحسب بيان صادر عن الشركة المشغلة للمطار "IGA". وشارك في الحفل مسؤولون في الشركة المشغلة لمطار إسطنبول إضافة إلى مدير مبيعات شركة طيران البلطيق، يفغيني كوزيريف، ممثلا عن الشركة. وأعرب المدير التنفيذي لـ"طيران البلطيق"، مارتن غاوس، الذي أفرد البيان حيزا لتصريحاته، عن سعادته لإطلاق رحلات مباشرة من مطار العاصمة اللاتفية ريغا إلى إسطنبول. ومن المقرر إجراء 4 رحلات أسبوعيا بين مطاري إسطنبول وريغا.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بوتين: بفضل الجهود المشتركة أصبحت "دولة الاتحاد" قاطرة التكامل في أوراسيا

بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ببرقية تهنئة إلى المشاركين في الاجتماعات الرسمية بمناسبة يوم الوحدة بين شعبي روسيا وبيلاروسيا، مشيرا إلى أن دولة الاتحاد، بفضل الجهود المشتركة، أضحت قاطرة الاندماج في الفضاء الأوراسي.

وجاء في البرقية التي نشرت على موقع الرئاسة الروسية (الكرملين): "أصدقائي الأعزاء! أهنئكم بصدق في يوم الوحدة بين شعبي روسيا وبيلاروسيا، وهو عيد يرمز إلى أواصر الصداقة الأخوية التي لا تنفصم والقيم الثقافية والروحية والأخلاقية التي توحد الروس والبيلاروسيين، وبفضل علاقاتنا المشتركة، دولة الاتحاد هي قاطرة عمليات التكامل في الفضاء الأوراسي".