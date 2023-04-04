TL

بعد اللقاءات التي شهدتها باريس الأسبوع الماضي انطلق الأسبوع الحالي لبنانياً بدفع دبلوماسي مضطرد على خطين متواكبين: قطري وأميركي وإنما بعنوان وحيد هو وجوب انتخاب رئيس للبلاد وعلى قاعدة أن عامل الوقت أكثر من ضاغط والوضع الداخلي جحيم كارثي.

المنار

قبل أن تتقصى الساحة السياسية اللبنانية كامل معالم زيارة الوزير سليمان فرنجية الباريسية، عاجلها القطري بزيارة لوزير الدولة في وزارة الخارجية محمد عبد العزيز الخليفي على رأس وفد إلى بيروت للقاء مختلف المسؤولين والقوى اللبنانية، والعنوان: الملف الرئاسي اللبناني العالق في عنق الزجاجة المحلية وشباك التناقضات الخارجية.

nbn

يبدو أن الاستحقاق الرئاسي دخل مرحلة جديدة ومن المتوقع أن تنشط الاتصالات محلياً وفي الخارج دفعاً في اتجاه التوافق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية في ظل تقدم ترشيح فرنجية على ما عداه من مرشحين معلنين وغير معلنين فيما نقل ارتياح عن أجواء زيارة فرنجية للعاصمة الفرنسية.

mtv

إنه يوم قطر في لبنان، وهو لن ينتهي في يوم واحد بل سيمتد إلى الغد أيضاً. وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية جال على المسؤولين والقيادات لاستطلاع الأجواء. موضوع الانتخابات الرئاسية طغى على الاجتماعات، علماً أن البحث لم يتطرق إلى الأسماء.

NTV

قطر التي أنتجت دوحة برئيس كان ميشال سليمان.. شبكت اليوم على خطوط رئاسية وأوفدت وزيراً للاستطلاع يحلق فوق بعبدا واليرزة ودبلوماسية الاستكشاف جاءت صامتة لوزير الدولة في وزارة الخارجية محمد بن عبد العزيز الخليفي.

OTV

عنوان المرحلة: الانتخابات البلدية والاختيارية، لا الرئاسية.

فالأخيرة معلقة على تفاهم قوى لبنانية غير قادرة حتى اللحظة على التفاهم، وعلى مواقف دول عدة في الإقليم القريب والعالم الأوسع، غير قادرة حتى اللحظة على إقناع تلك القوى اللبنانية المحلية بالتفاهم.

LBC

آخر تحديث عالمياً وعلمياً، رحلة جديدة إلى القمر ...

آخر تحديث لبنانياً، رحلة جديدة إلى القعر في ظل استمرار الانهيار نحو الهاوية . " العالم وين ونحنا وين ".

الميادين

حذّر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إلى أنّ اليمن يواجه "وقتًا حرجًا"، داعياً إلى إنهاء النزاع بشكل دائم، وذلك بعد عام بالضبط من التّوصّل إلى هدنة أدّت لتوقّف القتال بشكل كبير.

الجزيرة

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، مرسومًا بشأن التجنيد الإجباري للآلاف من مواطنيه خلال الربيع المقبل، في وقت اعترفت فيه كييف بالمساحة التي خسرتها في مدينة باخموت.

العربية

القوات الإسرائيلية تنسحب من حي المخفية في نابلس وإصابة فلسطينيين اثنين.