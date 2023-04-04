أخبار الخليج - البحرين

ولي العهد رئيس الوزراء: نفخر بما تم إنـجـازه مـن مـشـاريـع لصـالح المواطنين

أعرب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن فخره واعتزازه بما تم إنجازه من مشاريع إسكانية وتوسيع لشبكة الطرق وإنشاء وترميم للمدارس والمراكز والمستشفيات وما صاحبه من تطوير للخدمات الصحية ومبنى المطار الجديد وغيرها من المشاريع والخدمات لصالح المواطنين، وكل ذلك تم تحقيقه على الرغم من مواصلة المملكة تنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي الهادف لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية، وهي جهود بارزة ومقدرة لكافة موظفي القطاع العام وبتعاون السلطة التشريعية والقطاع الخاص والأهلي وأكد سموه على أهمية مواصلة تعزيز آفاق التعاون البناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية نحو تحقيق أولويات العمل الوطني خدمةً لمصالح المواطنين وتحقيقاً للمزيد من المنجزات الوطنية في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم

الأنباء - الكويت

الصين: حوار الحضارات يساعد الشرق الأوسط في تحقيق الأمن

يشهد عالم اليوم تغيرات لا مثيل لها منذ 100 سنة، ويعيش الشرق الأوسط أوضاعاً أمنية معقدة تؤثر على الأوضاع الدولية والإقليمية على نحو عميق وطويل الأمد، لذلك تولي الصين اهتماماً بالغاً للسلام والاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط، وتدعو إلى تعزيز الحوار والتشاور بين جميع الأطراف حول الشؤون الأمنية للمنطقة.

بناء على ذلك، سيستضيف المعهد الصيني للدراسات الدولية منتدى أمن الشرق الأوسط في بكين يومي ٢٧ - ٢٨ نوفمبر.

ويتخذ هذا المنتدى عنوان «أمن الشرق اأاوسط في ظل الوضع الجديد ـ التحديات والمخارج»، ويتناول عدة محاور، وسيدعو المنتدى مسؤولين من المنظمات الإقليمية والدولية المعنية، وسيحضر المنتدى مسؤولو وزارة الخارجية الصينية وغيرها من الجهات الصينية والخبراء والأكاديميين من المؤسسات الفكرية المهمة، ويوفر المنتدى الترجمة الفورية للغتين العربية والإنجليزية.