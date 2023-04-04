روسيا اليوم

مصدر: فرقاطة "الأميرال غولوفكو" ستطلق صواريخ "كاليبر" و"أونيكس"

نقلت وكالة "تاس" الروسية عن مصدر مقرب من وزارة الدفاع الروسية أن فرقاطة "الأميرال غولوفكو" ستنفذ عمليات إطلاق صواريخ "كاليبر إن كا" و"أونيكس" في منطقة عمليات أسطول الشمال الروسي.

وذكر المصدر أن فرقاطة "الأميرال غولوفكو" وصلت إلى ميناء سيفيرومورسك بشمال روسيا، قادمة من بحر البلطيق، مضيفا أن هدف رحلتها إطلاق الصواريخ المجنحة من نوع "كاليبر إن كا" و"أونيكس" أثناء التجارب الحكومية.

وأضاف المصدر أنه بعد إطلاق الصواريخ ستعود السفينة إلى "المصنع الشمالي" للسفن، حيث ستخضع لفحص أنظمتها والمعدات، ثم سيتم تسليمها للأسطول الحربي الروسي.

وأشارت "تاس" إلى أنها لا تمتلك تأكيدا رسميا لتلك المعلومات.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في 31 مارس الماضي، أن فرقاطة "الأميرال غولوفكو" وصلت إلى القاعدة الرئيسية لأسطول الشمال للخضوع للتجارب وتنفيذ عمليات إطلاق الصواريخ التجريبية في بحر بارنتس.