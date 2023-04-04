وكالة الأناضول

مفوضة أممية: المصالحات السياسية بين سوريا ودول الجوار تدعم جهود الإغاثة

قال رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، محمد النسور، إن "المصالحات السياسية بين سوريا ودول الجوار ستساعد الجهود الإغاثية".

جاء ذلك خلال لقائه، الخميس، إعلاميين أعضاء في اتحاد الصحفيين المعتمدين لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف (ACANU).

وأضاف النسور أن "المصالحات التي يمكن التوصل إليها لا سيما بعد الزلازل (التي ضربت جنوبي تركيا وشمالي سوريا) ستساهم بشكل إيجابي في جهود ومنظمات المساعدات الإنسانية".

وأعرب عن أملهم في التوصل مستقبلاً إلى حل سياسي بين تركيا والدول الأخرى من جهة وبين سوريا، مضيفاً "الأزمة السورية لا تتعلق فقط بجهات فاعلة إقليمية بل دولية أيضاً".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الرئيس الفنلندي: بلادنا عضو في الناتو ابتداء من 4 أبريل

أعلن الرئيس الفنلندي، سولي نينيستو، أن بلاده ستصبح عضوًا في الناتو ابتداء من يوم الـ 4 من أبريل/ نيسان الجاري.

ووفق بيان له، أعلن مكتب الرئيس الفنلندي، سولي نينيستو، أن فنلندا ستصبح عضوًا رسميًا في الناتو ابتداء من 4 أبريل.

وجاء في البيان: "فنلندا ستصبح عضوًا في الناتو يوم الثلاثاء 4 أبريل 2023. وسيسافر رئيس جمهورية فنلندا، سولي نينيستو، إلى بروكسل لحضور حفل الانضمام في مقر الناتو".

ووفقاً لبيان مكتب الرئيس، فإن فنلندا ستودع وثائق انضمامها قبل اجتماع وزراء خارجية الناتو، وقال: "ستودع فنلندا وثيقة انضمامها إلى معاهدة شمال الأطلسي لدى وزارة الخارجية الأمريكية في بروكسل يوم الثلاثاء، 4 أبريل، قبل بدء اجتماع وزراء خارجية الناتو".