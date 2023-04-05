الشرق الأوسط 5/4/2023

النقد الدولي يحذر من مخاطر مالية في أعقاب "اضطرابات البنوك"

حذر صندوق النقد الدولي الثلاثاء من مخاطر مالية مع استمرار الاضطرابات المصرفية الأخيرة في الولايات المتحدة وأوروبا، واحتمالات امتداد هذه الاضطرابات إلى مؤسسات غير مصرفية مهمة، مثل صناديق المعاشات التقاعدية، ما يزيد من تعقيد معركة البنوك المركزية ضد التخضم المرتفع. وفي تقرير حديث، قال خبراء صندوق النقد الدولي إن المخاطر المصرفية يمكن أن تتزايد في الأشهر المقبلة وسط التشديد المستمر للسياسة النقدية على مستوى العالم، وتنتشر إلى القطاع غير المصرفي المترابط، الذي يمتلك الآن ما يقرب من نصف جميع الأصول المالية العالمية. وطالب الخبراء الاقتصاديون بتنظيم القطاع غير المصرفي بشكل أوثق لحماية استقراره.

الشرق الأوسط 5/4/2023

النفط يحافظ على مستويات 85 دولاراً للبرميل

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس، الثلاثاء، بدعم من قرار "أوبك بلس" خفض المزيد من الإنتاج، بينما تحول اهتمام المستثمرين إلى آفاق الطلب، وتأثير ارتفاع الطلب، وتأثير ارتفاع الأسعار في الاقتصاد العالمي. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 0.7 في المئة إلى 85.55 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.9 في المئة إلى 81.21 دولار للبرميل.