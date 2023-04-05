وكالة الأناضول

اليونان: بذلنا ما بوسعنا لتضميد جراح تركيا من الزلزال

قال وزير الدفاع اليوناني نيكولاوس باناجيوتوبولوس، إن بلاده بذلت ما بوسعها من أجل تضميد جراح جارتها تركيا، بعد الزلزال الذي ضربها. جاء ذلك في تصريحات صحفية لباناجيوتوبولوس برفقة نظيره التركي خلوصي أكار، أدلى بها، الثلاثاء، في مركز إدارة الكوارث والطوارئ بولاية هطاي جنوبي البلاد. وأشار باناجيوتوبولوس إلى أنّ "الكوارث الطبيعية كالزلازل تلعب دوراً محفزاً لتقليل التوترات السياسية بين البلدان. وأوضح أنّ العالم يشهد مؤخراً تحديات في تحقيق الأمن إضافة إلى التغير المناخي قائلاً :" علينا نحن الدول أن نبحث عن كيفية مجابهة هذه التحديات". وأشار إلى أنّ بلاده سارعت لمساندة تركيا في الدقائق الأولى التي تلت الزلزال، وأنه لبى دعوة نظيره التركي للزيارة في إطار "روح التضامن" بين البلدين. وفي 6 فبراير/ شباط الماضي، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أسفر عن آلاف القتلى ودمار كبير.​​​​​​​​​​​​​​

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

البنتاغون: واشنطن تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 2.6 مليار دولار

أعلنت وزارة الدفاع الأمركية (البنتاغون)، اليوم الثلاثاء، تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا بقيمة 2.6 مليار دولار. وقال البنتاغون في بيان، إنه تم تخصيص جزء من المساعدات المقدمة إلى أوكرانيا، بقيمة 500 مليون دولار، من مخزون الجيش الأمريكي، إضافة إلى مشتريات أخرى بقيمة 2.1 مليار دولار أخرى. وبحسب البيان، فإن حزمة المساعدات العسكرية الجديدة، ستشمل توفير ذخائر لمنظومتي "باتريوت" و"ناسامس" الصاروخيتين، وذخائر لقاذفات الصواريخ المتعددة "هيمارس" و"غراد"، إضافة إلى 23 مليون طلقة نارية للأسلحة الخفيفة. كما ستشمل المساعدات العسكرية الجديدة، وفق البيان، أنظمة صواريخ "جافلين" و"تو" المضادة للدبابات، وأنظمة رادار للدفاع الجوي، وشاحنات لنقل الوقود، و9 مركبات مزودة بمدافع عيار 30 ملم لمواجهة الطائرات المسيرة.